ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα - Real.gr

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 23 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Γαλάτσι, επέλεξε τα επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» , «Νικητής Αγώνα» και «Διπλή Ευκαιρία» σε δώδεκα αγώνες από τη Premier League, τη Serie A και την Ευρωλίγκα και κέρδισε 12.242,59 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο Τρικάστ της 9ης ιπποδρομίας από το Aqueduct, ένας νικητής κέρδισε 4.804.45 ευρώ.