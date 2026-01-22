ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα - Real.gr

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 13 έως τις 19 Ιανουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, επέλεξε τα στοιχήματα «Ημίχρονο/Τελικό» & «Ακριβές Σκορ» σε τρεις αγώνες από τη Super League, τη Serie A και την πρώτη κατηγορία της Τουρκίας και κέρδισε 7.290 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στο Τρικάστ της 5ης ιπποδρομίας από το Newcastle, ένας νικητής κέρδισε 1.664,04 ευρώ.