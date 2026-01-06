Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη στα matrix του ΟΑΚΑ - Real.gr

Quantcast
Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη στα matrix του ΟΑΚΑ

23:45, 06/01/2026
Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens, η “πράσινη” ΚΑΕ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη ο οποίος ήταν φίλαθλος της ομάδας, με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο.

Συγκεκριμένα στα matrix του ΟΑΚΑ εμφανίστηκε ένα βίντεο με στιγμές του αγαπημένου δημοσιογράφου που συγκίνησε τον κόσμο του “τριφυλλιού” που ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη θα τελεστεί την, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Δείτε το βίντεο:

 


 

