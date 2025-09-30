Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη - Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Real.gr

Hμέρα 24ωρης πανελλαδικής γενικής απεργίας η Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, καθώς απεργεί ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, με αποφάσεις των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα μία σειρά ομοσπονδιών – μελών τους προχώρησαν σε ανάλογες αποφάσεις που θα επηρεάσουν αρκετούς τομείς όπως την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), τα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ), τις συγκοινωνίες τόσο στον αστικό ιστό αλλά και τις ακτοπλοϊκές, όσο και τις σιδηροδρομικές και τις αεροπορικές πτήσεις. Επίσης, κάλεσμα στις απεργιακές κινητοποιήσεις έχει πραγματοποιηθεί και στον χώρο της εκπαίδευσης (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ).

Συγκοινωνίες

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 09.00 έως τις 21.00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09.00 και από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ενωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Το Μετρό (Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09.00 το πρωί έως 17.00 το απόγευμα για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ).

Τρένα, αεροπλάνα, πλοία και ταξί

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ., ενώ το ΠAME καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στις 10.00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Συγκεντρώσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της χώρας.