Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής - Real.gr

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

19:13, 10/12/2025
Τους συντελεστές για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στις Πανελλαδικές του 2026 ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης το υπουργείο Παιδείας.

Στην ανακοίνωση συγκεντρώνονται όλοι οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, καθώς και για τα ειδικά μαθήματα, τα μουσικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες. Περιλαμβάνει τόσο τους αρχικούς συντελεστές όσο και τις τροποποιήσεις που πρότειναν τα Πανεπιστήμια και τα αρμόδια υπουργεία.

Οι συντελεστές αυτοί καθορίζουν ποιοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και μελλοντικά, για εισαγωγή στα ΑΕΙ, στις ΑΕΑ, στις σχολές ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στη ΣΣΑΣ, στις Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Ακαδημίες, στις ΑΕΝ, στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις ΑΣΤΕ.

Δείτε εδώ τους συντελεστές για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

