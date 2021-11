Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία»

Ενα νέο, καινοτόμο και μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία», «Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press» προσφέρει από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.