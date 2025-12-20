Πανικός στην παραλία του Βόλου από φωτιά σε διαμέρισμα - Real.gr

Quantcast
10:44, 20/12/2025
Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα στην παραλία του Βόλου, όταν πυκνοί καπνοί άρχισαν να υψώνονται από διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αργοναυτών, στο ύψος της Σπυρίδη, σκορπίζοντας αναστάτωση σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης.

Πυροσβεστικά οχήματα κατέλαβαν το οδόστρωμα, σειρήνες ήχησαν και οι πυροσβέστες έσπευσαν να στήσουν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ ένας πυκνός, μαύρος καπνός σχημάτιζε ένα τεράστιο «μανιτάρι» πάνω από την παραλία, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos, η φωτιά ξέσπασε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και, ευτυχώς, περιορίστηκε εκεί, χωρίς να επεκταθεί στο εσωτερικό ή σε άλλα διαμερίσματα. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατέβηκαν έντρομοι στον δρόμο, άλλοι με πρόχειρα ρούχα, άλλοι κρατώντας προσωπικά αντικείμενα, αναζητώντας ασφάλεια.

Στο διαμέρισμα διαμένει ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς αντέδρασε ψύχραιμα, ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική και εγκατέλειψε εγκαίρως τον χώρο. Η έγκαιρη κίνησή της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς δεν κινδύνευσε η ζωή της και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στην επιχείρηση.

Συνολικά, δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας να τις θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τα χειρότερα, σε ένα σημείο όπου η παρουσία κόσμου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Το προανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενεργεί προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

