Πανικός στην παραλία του Βόλου από φωτιά σε διαμέρισμα - Real.gr

- Πανικός επικράτησε στην παραλία του Βόλου από φωτιά σε διαμέρισμα, με πυκνό, μαύρο καπνό να σχηματίζει ένα τεράστιο «μανιτάρι» πάνω από την περιοχή. Πυροσβεστικά οχήματα κατέλαβαν το οδόστρωμα και οι σειρήνες ήχησαν.
- Η φωτιά ξέσπασε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και, ευτυχώς, περιορίστηκε εκεί, χωρίς να επεκταθεί στο εσωτερικό ή σε άλλα διαμερίσματα. Η ηλικιωμένη ένοικος αντέδρασε ψύχραιμα, ειδοποίησε την Πυροσβεστική και εγκατέλειψε εγκαίρως τον χώρο.
- Δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας να τις θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Το προανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενεργεί προανάκριση για την αιτία της πυρκαγιάς.
Πυροσβεστικά οχήματα κατέλαβαν το οδόστρωμα, σειρήνες ήχησαν και οι πυροσβέστες έσπευσαν να στήσουν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ ένας πυκνός, μαύρος καπνός σχημάτιζε ένα τεράστιο «μανιτάρι» πάνω από την παραλία, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos, η φωτιά ξέσπασε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και, ευτυχώς, περιορίστηκε εκεί, χωρίς να επεκταθεί στο εσωτερικό ή σε άλλα διαμερίσματα. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατέβηκαν έντρομοι στον δρόμο, άλλοι με πρόχειρα ρούχα, άλλοι κρατώντας προσωπικά αντικείμενα, αναζητώντας ασφάλεια.
Στο διαμέρισμα διαμένει ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς αντέδρασε ψύχραιμα, ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική και εγκατέλειψε εγκαίρως τον χώρο. Η έγκαιρη κίνησή της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς δεν κινδύνευσε η ζωή της και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στην επιχείρηση.
Συνολικά, δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας να τις θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τα χειρότερα, σε ένα σημείο όπου η παρουσία κόσμου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.
Το προανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενεργεί προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.