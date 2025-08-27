Πανικοβλήθηκε και πήγαινε ανάποδα στον δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαΐδας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Νέο επικίνδυνο περιστατικό με οδηγό που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης, οι οδηγοί που κινούνταν στον κλειστό δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας είδαν έκπληκτοι ένα κίτρινο όχημα να κινείται… ανάποδα, στο ρεύμα προς Κοζάνη, αλλά με κατεύθυνση προς… Πτολεμαϊδα!

Οι κλήσεις στην Τροχαία ήταν άμεσες και δεκάδες, καθώς ήταν πολύ πιθανή η πρόκληση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, με την οδηγό του ΙΧ να συλλαμβάνεται, τελικά, στην είσοδο της πόλης της Πτολεμαϊδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 290 του ποινικού κώδικα, αντιμετωπίζει την κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση, υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε επειδή έπρεπε να μεταβεί στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο για σοβαρό θέμα υγείας συγγενικού της προσώπου.