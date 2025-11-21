Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Ο κορυφαίος φωτογράφος του κινηματοράφου μας Αριστείδης Καρύδης - Φουκς - Real.gr

Αρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου

Στους κορυφαίους φωτογράφους του ελλη-νικού κινηματογράφου, προεξάρχει ο Αρι-στείδης Καρύδης – Φούκς, που τον λάμπ-ρυνε με την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του και συντέλεσε στην μεγαλουργία του τις μεταπολεμικές μας δεκαετίες, επιμελού-μενος φωτογραφικά περί τις 100 ταινίες. Υπέγραψε έτσι ως Διευθυντής Φωτογρα-φίας μερικά από τα διαμάντια του, όπως τις ταινίες : “Οι ουρανοί είναι δικοί μας” (1953), “Το ταξίδι”, “Χαρούμενο ξεκίνημα”, “Στουρνάρα 288” (1959), “Οι άνθρωποι του τρένου” (1958). Ενώ βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογρά-φου Θεσσαλονίκης (1960), για τη φωτογραφία του στην ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη “Έγκλημα στα παρασκήνια”. Ο Αριστείδης Καρύδης – Φούκς γεννήθηκε στη Δρέσδη της Γερμανίας το 1928 και μετά τις βασικές γυμνασιακές του σπουδές, ακολούθησε σπουδές κινηματογραφίας στη Βιέννη στο στο Deutsches Photo-Kino Institut. Αποπερατώνοντας τις σπουδές του ήλθε στην Αθήνα και συνεργάστηκε με την κραταιά Φίνος – Φίλμς, πρωτίστως ως φωτογράφος γυρισμάτων και οπερατέρ και εν συνεχεία από το 1951, οπότε και είχε εδραιώσει με την εργώδη και επιτυχημένη παρουσία του το κύρος του, ως Διευθυντής Φωτογραφίας.

Πρόβα τζενεράλε ως Διευθύνων Φωτογραφίας, έκανε στην ταινία του αξέχαστου μαίτρ του γέλιου Αλέκου Σακελλάριου Σακελάριου «Εκείνες που δεν πρέπει ν` αγαπούν», με πρωταγωνίστρια την σπουδαία Άννα Καλουτά. Και επακολούθησε ένας καταιγισμός ταινιών, στις οποίες είχε την διεύθυνση, που τον καθιέρωσε ως κορυφαίο. Απότοκος των σπουδαίων του αποτελεσμά-των στο φάσμα της κινηματογραφικής φωτογραφίας, υπήρξαν και πολλές ακόμα βραβεύσεις του, πέραν του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπως στο Φεστιβάλ Παναμά, για την ταινία «Τρικυμία μιας καρδιάς», καθώς και από την εφημερίδα «Εμπρός», για την ταινία «Νεκρή Πολιτεία» του Φρίξου Ηλιάδη.

Παράλληλα με την φωτογραφία, ο μεγάλος μας φωτογράφος ασχολήθηκε αμιγώς και με την σκηνοθεσία που εξάλλου είχε σπουδάσει, αφήνοντας και σε αυτό το πεδίο, τα αποτυ-πώματα της σπουδαίας του παρουσίας. Πολύ χαρακτηριστική μάλιστα η επιτυχημένη ταινία του «Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα» (1968), ενώ συνεργάστηκε με τον μεγάλο μας ηθοποιό και μπον – βιβέρ, Αλέκο Αλεξανδράκη στην σπουδαία ταινία «Θρίαμβος» (1960). Συμμε-τέχοντας μάλιστα σε μερικές ταινίες και ως ηθοποιός. Και τις μεγάλες του αρετές επίσης στο μοντάζ, ο πολυτάλαντος Αριστείδης Καρύδης – Φούκς, φανέρωσε στο φίλμ του Γιώργου Σταμπουλόπουλου «Προσοχή, κίνδυνος» (1983).

Κλείνοντας τον ενάρετο κύκλο στο πεδίο της φωτογραφίας, ο μεγάλος μας φωτογράφος, ασχολήθηκε με την ψηφιακή αρχειοθέτηση του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου μας και ανέπτυξε εκτενώς συνεργασία, με το Θεατρικό Μουσείο. Σε ότι αφορά την προσωπική του ζωή, ο Αριστειδης Καρύδης – Φούκς, ήταν παντρεμένος με την μεγάλη μας ντίβα Μάρω Κοντού, αλλά είχαν χωρίσει. Και επίσης ήταν αδελφός του διαπρεπούς μαέστρου Μιλτιάδη Καρύδη.

Μοίρα τραγική στις 21 Απριλίου 1998, ο μεγάλος μας φωτογράφος και σχετικά νέος 70 ετών, εκδήμησε από τη ζωή, σε κλίμα καθολικής θλίψης, για την σπουδαία συμβολή του στον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και για την ευγενή φυσιογνωμία του. Υπήρξε ο κορυφαίος μαζί με τον επίσης σπουδίο Ντίνο Κατσουρίδη φωτογράφος της κινηματογραφίας μας και για τούτο, κατέχει περίσεπη θέση στο πάνθεον του ελληνικού κινηματογράφου !