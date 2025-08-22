Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Αποχαιρετισμός στον άγγελο Λένα Α. Σαμαρά! - Real.gr

Συγκλονισμένη η ελληνική κοινωνία βίωσε πρίν λίγες μέρες, τον αδόκητο χαμό μιας νέας, άξιας κοπέλας, με λαμπρές πολυτεχνικές σπουδές Πολιτικού Μηχανικού, όνειρα και στόχους στη ζωή, της Λένας Α. Σαμαρά.

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Η βίαια φυγή από το θαύμα της ζωής, κάθε νέου ανθρώπου, είναι κοινωνικά συγκλονιστικό γεγονός, που διαταράσσει τη φυσική ρότα της ζωής, να κηδεύουν τα παιδιά τους γονείς και όχι το αντίθετο.

Για αυτό και ο Λέων Τολστόι, στο αριστούργημά του «Πόλεμος και Ειρήνη», για να καταδείξει την τραγωδία του πολέμου, σημειώνει «όταν επικρατεί ειρήνη, κηδεύουν τα παιδιά τους γονείς, ενώ όταν επικρατεί πόλεμος κηδεύουν οι γονείς τα παιδιά»!

Στην περίπτωση ωστόσο του φευγιού της αξιαγάπητης Λένας Σαμαρά, έχουμε το θάνατο μιας νέας κοπέλας, που εκφεύγει από το φάσμα της ιδιωτείας και περνάει αυτόχρημα στη συλλογική μνήμη.

Υπήρξε η Λένα Σαμαρά φέροντας και το όνομα της γιαγιάς της Λένας Σαμαρά – εγγονής της έξοχης ηθικά Ελληνίδας και απαράμιλλης λογοτέχνιδος και εισηγήτριας του μυθιστορήματος πατριωτικής μυσταγωγίας Πηνελόπης Δέλτα, με τα αξεπέραστα μυθιστορήματα «Στα μυστικά του βάλτου», «Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου», «Παραμύθι δίχως όνομα» κ.α.- άξια απόγονος της μεγαλουργού οικογένειας των Μπενάκηδων και της πολυεδρικής εθνικής και πολιτισμικής της προσφοράς στην Ελλάδα.

