Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Η απαράμιλλη ηθοποιός του μουσικού μας θεάτρου Καίτη Ντιριντάουα - Real.gr

Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Η απαράμιλλη ηθοποιός του μουσικού μας θεάτρου Καίτη Ντιριντάουα

12:43, 14/11/2025
Αρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου

Με ένα ορμέμφυτο ταλέντο, υψηλή αίσθηση της αρμονίας, αλλά και ιδανικό σώμα για χορό, η Καίτη Ντιριντάουα, αναγορεύτηκε στις μεγάλες ντίβες του μουσικού μας θεάτρου και πραγματοποίησε μια σπουδαία καριέρα την δεκαετία του ΄50, δρέποντας όμως και πίκρα, πόνο και θραύση της υγείας της στην πολύπλαγκτη ζωή της, ένεκα της εμπλοκής της στην αριστερά, που την οδήγησε την εμφυλιακή περίοδο, στην εξορία.

Η Καίτη Ντιριντάουα, ή Αικατερίνη Οικονόμου, όπως ήταν το φυσικό της όνομα, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1921. Μένοντας ορφανή από πατέρα ενωρίς και διαβλέποντας η μητέρα της το σπουδαίο ταλέντο της στο χορό – σε μια εποχή μάλιστα που ανθούσαν «τα παιδιά θαύματα» – την έγγραψε σε σχολή μπαλέτου, όπου και σφυρηλάτησε από παιδί, την ενάρετη χορευτική της φυσιογνωμία. Πρόβα τζενεράλε καλλιτεχνικά η Καίτη Ντιριντάουα έκανε στο «Μικρό Ζάππειο» στην Αθήνα το 1935.

Και συνέχισε σε βαριετέ και μπουλούκια, ώσπου την ανακάλυψε ο μεγάλος Αττίκ και την επιστράτευσε στην περίφημη «Μάντρα» του το 1937. Αναντίλεκτα κομβική στιγμή στη καριέρα της, αφού ο έξοχος μουσικοσυνθέτης μας και θεατράνθρωπος, την μύησε στην τέχνη του μουσικού θεάτρου και σμίλευσε την καλλιτεχνική της προσωπικότητα.

Μαζί μάλιστα με τον επίσης σπουδαίο μας σκηνοθέτη Ορέστη Λάσκο, σε μια περιοδεία τους στην Αίγυπτο, της προσέδωσαν και το επίθετο Νιριντάουα, από την πόλη της Αιθιοπίας Ντίρε Ντάουα, στην οποία είχαν λάβει χώρα φοβερές μάχες μεταξύ της εισβολέως Ιταλίας και της Αιθιοπίας.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου: 

PDF

 

