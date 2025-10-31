Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Η αξεπέραστη τραγουδίστρια – ηθοποιός μας Μάγια Μελάγια! - Real.gr

Το όνομά της έγινε συνώνυμο του θρύλου με την προικοδοσία της αισθαντικής φωνής της, την άρτια σκηνική της παρουσία, αλλά και την αρωγή της εκτυφλωτικής ομορφιά της, που την κατέστησε σύμβολο του σεξ της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Την δεκαετία του ΄50 και του ΄60 η Μάγια Μελάγια ήταν ένας θρύλος και η δημοτικότητά της είχε χτυπήσει κόκκινο ! Τραγούδησε στα πιο επώνυμα μαγαζιά διασκέδασης της εποχής της, συμμετείχε σε πολύ επιτυχημένες ταινίες του κινηματογράφου μας, που και αυτές εξακόντισαν την φήμη της και διασταύρωσε τα εμπνευσμένα της βήματα, με τις μεγάλες καλλιτεχνικές ντίβες της μεταπολεμικής Ελλάδας.

