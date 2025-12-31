Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Η κορυφαία μας θεατράνθρωπος Ρένη Πιττακή - Real.gr

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Από τις κορυφαίες μας θατρανθρώπους η Ρένη Πιττακή, σφράγισε με την δραματική της πολυμέρεια, το ελληνικό θέατρο και μας κατέλειπε, παράλληλα με το ευρύ έργο της ως καθηγήτρια της Δραματικής τέχνης, στο Θέατρο Τέχνης την περίοδο 1987-1991 – που υπήρξε η κεντρική θεατρική της έπαλξη – του Καρόλου Κούν, μια ατίμητη γκάμα ερμηνειών, υψηλού δραματικού ήθους, που δικαίως την κατατάσσουν στις ιέρειες της υποκριτικής μας τέχνης.

Υποδύθηκε όλους τους γυναικείους ρόλους στα αριστουργήματα της παγκόσμιας κλασικής δραματολογίας, του αρχαιοελληνικού θεάτρου, του σύγχρονου, σε κωμειδύλια, ενώ υπήρξε και η κεντρική ερμηνεύτρια των πρωτοπόρων έργων της Ρούλας Αναγνωστάκη. Η Ρένη Πιττακή είδε το φως της ζωής στα Εξάρχεια στις, 28 Οκτωβρίου 1945.

