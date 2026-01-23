Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Η πολυτάλαντη ηθοποιός μας Εύα Κοταμανίδου - Real.gr

Με το ευγενές λυρικό της κύτταρο, την πλατιά δραματική της παιδεία και την εύθραυστη ομορφιά της, αποτύπωσε αδρά το στίγμα της στην υποκριτική μας σκηνή, η αγαπημένη μας ηθοποιός Εύα Κοταμανίδου.

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Πρωταγωνίστησε τόσο στο θέατρο, όσο στον κινηματογράφο αλλά και στη μικρή μας οθόνη, σε αριστουργήματα, τα οποία μας έχουν αφήσει αναλλοίωτη τη γεύση του υποκριτικού της μεγαλείου.

Μνημονεύουμε έτσι τη συμμετοχή της στις αριστουργηματικές ταινίες του εμβληματικού Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Ο θίασος» για την οποία βραβεύτηκε και στα φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Γιοχάνεσμπουργκ το 1975, «Οι κυνηγοί» το 1977, «Μεγαλέξανδρος» το 1980, «Τοπίο στην ομίχλη» 1988, «Το βλέμμα του Οδυσσέα» 1995, αλλά και «Το λιβάδι που δακρύζει» 2004, επίσης του κορυφαίου μας, διεθνούς κύρους σκηνοθέτη μας Θόδωρου Αγγελόπουλου, που είχε δει στο πρόσωπο της πολυτάλαντης Εύας Κοταμανίδου την κινηματογραφική του μούσα.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου:

