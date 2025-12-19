Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Νίκος Κούρκουλος - Αυτός ο αλύγιστος και ασυμβίβαστος «Αστραπόγιαννος» - Real.gr

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Υπάρχει μια κινηματογραφική σκηνή του ασπρόμαυρου, που θα μείνει για πάντα εγχαραγμένη εγκαυστικά στην καρδιά μας, για την ηθική της ένταση και τον δραματικό της χαρακτήρα και θα κατευοδώνει αισθητικά τους σινεφίλ για πάντα!

Το σκηνικό; Ένα τοπίο ηθικά σπαραγμένο, από την τραγωδία και τα ανελέητα κυνηγητά της ζωής και πρωταγωνιστής, μια αδρή αντρική φιγούρα που ποτίζει με ένα μπιτόνι βενζίνη τα λίγα έπιπλα του σπιτιού του, βάζει φωτιά και καθώς οι φλόγες αδηφάγα σκεπάζουν τα πάντα., αρχίζει να χορεύει ζεϊπέκικο, στους σκοπούς ενός τραγουδιού που έκτοτε θα γίνει σταθμός, αλλά και σύμβολο λεβεντιάς και αντρισμού!

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου:

