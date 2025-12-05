Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Ο εμπνευσμένος κωμικός μας Βασίλης Αφεντάκης - Real.gr

Προικοδοτημένος με ένα βαθύ και πολυμερές λυρικό κύτταρο και έχοντας πλατιά συμμετοχή στο λυρικό μελόδραμα, που τον καταξίωσε ως προσωπικότητα της λυρικής υποκριτικής, διήνυσε μια μακρά και επιτυχημένη θητεία στα καλλιτεχνικά μας δρώμενα, ο Βασίλης Αφεντάκης.

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Οι νεότεροι τον θαυμάσαμε και τον αγαπήσαμε, για τις έξοχες υποκριτικές του ερμηνείες σε μεγάλες ταινίες – περισσότερες κωμωδίες – του καλού ελληνικού κινηματογράφου, όπως «Οι απάχηδες των Αθηνών», «Ο μεθύστακας», «Ιστορία μιας κάλπικης λίρας κ.α., ωστόσο είχε προη-γούμενα πραγματώσει μια σπουδαία καριέρα ο Βασίλης Αφεντάκης, στο λυρικό μας θέατρο.

Τονίζοντας ακόμα εμφατικά, την έξοχη φωνή με την οποία είχε εξοπλίσει η φύση τον μεγάλο μας ηθοποιό, που και εξ΄αυτού του λόγου, κατόρθωνε με την υποκριτική του αρμονία και την σκηνική του αρτιότητα, να βγάζει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και να αποσπά το χειροκρότημα και την ηθική μας επιδοκιμασία.

