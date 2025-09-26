Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Ο σπουδαίος επιθετικός μας Νίκος Αναστόπουλος - Real.gr

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Στη χωρία των κορυφαίων επιθετικών του ελληνικού ποδοσφαίρου, αδιαμφι-σβήτητα δεσπόζουσα θέση κατέχει ο μεγάλος μας ποδοσφαιριστής και δεινός σκόρερ Νίκος Αναστόπουλος. Με την αξεπέραστη δεινότητά του στο σκοράρισμα, τη σπουδαία τεχνική του συγκρότηση, τις πολύ ωραίες ντρίπλες του, το μπρίο, το δυναμισμό του – έμπαινε με σθένος στις φάσεις και διεκδικούσε δυναμικά το γκόλ – το ταμπεραμέντο του, αλλά και τις αξεπέραστες κεφαλιές του, διήνυσε μία σπουδαία και επιτυχημένη πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που δικαίως τον κατατάσσει στους κορυφαίους μας ποδοσφαιριστές του 20ου αιώνα. Εξάλλου ο αγαπημένος Νίκος Αναστόπουλος, ο εκπληκτικός «μουστάκιας» όπως χαριτολογώντας τον αποκαλούσαν οι έλληνες φίλαθλοι, από το χαρακτηριστικό μουστάκι του, αποτελεί άκρως τιμητικά και τον πρώτο σκόρερ της εθνικής Ελλάδος με 29 γκολ !

Ο Νίκος Αναστόπουλος που είδε το φως της ζωής στη Δάφνη Αττικής στις 22 Ιανουαρίου του 1958, αίρει την καταγωγή του από την κοινή πατρίδα αγαπημένη μας Ηλεία και δή από τα Λεχαινά της Ηλείας, προς τιμήν του οποίου έχει ονοματοδ-οτηθεί και το ομώνυμο γήπεδο της τοπικής ομάδας του Ηλειακού Λεχαινών, ξεκίνησε τη μακρά του πορεία από τον Αθλητικό Όμιλο Δάφνης και εν συνεχεία μεταγρά-φηκε στο ιστορικό Πανιώνιο, στον οποίο πραγματοποίησε μία σπουδαία παρουσία, κατακτώντας και το Κύπελλο Ελλάδος το 1979, ενώ ακόμα στο Κύπελλο Κυπελλούχων της περιόδου 1979-80, ο μεγάλος μας σκόρερ σκοράρισε τρεις φορές, απέναντι στις Τβέντε και Γκέτεμπορκ. Επιτυχίες που καταδεικνύ-ουν τις πολυτάλαντες ικανότητές του, να σκοράρει και να βρίσκει με υποδειγματική ευκολία τα δίχτυα.

Κομβικό σημείο στη μακρά και επιτυχημένη πορεία του σπουδαίου Νίκου Αναστόπουλου ήταν η μεταγραφή του το 1980 από το Πανιώνιο στον Ολυμπιακό Πειραιώς, όπου εκεί πραγματοποίησε τη μεγάλη του καριέρα και διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κατακτώντας πολλούς τίτλους μεταξύ των οποίων 4 πρωταθλήματα τις χρονιές 1981, 1982, 1983 και 1987 και ένα Κύπελλο Ελλάδος στο 1981. Ενώ στα πλαίσια αυτής της λαμπρής ποδοσφαιρικής του σταδιοδρομίας στο ελληνικό ποδό-σφαιρο, από την έπαλξη του Ολυμπιακού ο Νίκος Ααναστόπουλος ως σπουδαίος μας σκόρερ, αναδείχ-θηκε 4 φορές πρώτος σκόρερ Ελλάδος, ενώ μία φορά κατετάγη τρίτος κόρες στην Ευρώπη και έλαβε το χάλκινο παπούτσι. Απόρροια αυτών των μεγάλων διακρίσεων και επιδόσεων ήταν ο Νίκος Αναστό-πουλος να πραγματοποιήσει τη μεγάλη του μεταγραφή στην ιταλική Αβελίνο. Μεταγραφή που για τα τότε ποδοσφαιρικά μας δρώμενα, από ένα κορυφαίο ελληνικό σύλλογο σε μία ομάδα του εξωτερικού, δεν ήταν συνήθης. Με τα χρώματα της Αβελίνο στην Ιταλία ο Νίκος Αναστόπουλος αγωνίστηκε την περίοδο 1987-1988, έχοντας μία αξιοπρεπή ποδοσφαιρική παρουσία, για τα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Την περίοδο 1989-1990 ο Νίκος Αναστό-πουλος επανέκαμψε στο πάτριο σωματείο του ολυμπιακού κατακτώντας 2, κύπελλα Ελλάδος το 1990 και το 1992. Την περίοδο 1992- 1993 πηγαίνει στον Ιωνικό, όπου και εκεί είχε μία ευπρόσωπη ποδοσφαιρική παρουσία. Θα επανακάψει για τρίτη πλέον φορά στο πατρικό Ολυμπιακό, στον οποίο και έκλεισε τη μεγάλη ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία, στο ιστορικό 5 -2 παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, για το Κύπελλο στις 11 Νοεμβρίου 1993, όπου και έληξε με 5- 2 υπέρ του ολυμπιακού.

Με τα χρώματα της γαλανό-λευκης ο Νίκος Αναστό-πουλος έκανε πρόβα τζενε-ράλε στις 21 Σεπτεμβρίου 1977 και αγωνίζονταν αδιά-λειπτα έως το 1988, συμμετέχοντας σε 74 αγώνες της εθνικής Ελλάδος και σκοράροντας 29 φορές, γεγονός που τον ανέδειξε και πρώτο σκόρερ του εθνι-κού συγκροτήματος όλων των εποχών. Επίσης αγωνί-στηκε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1980 στην Ιταλία, σημειώνοντας και το μοναδικό τέρμα της εθνικής Ελλάδος, στη διοργάνωση απέναντι της Τσεχοσλοβακίας. Πρωθύστερα ο Νίκος Αναστόπου-λος είχε αγωνιστεί με τις μικρότερες εθνικές όπως με τη Νέων στην προκριματική και στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 1977, σκοράροντας 5 φορές, τα δύο πρώτα γκολ στη νίκη με 4-0 επί της Ουγγαρίας στην Κατερίνη στις 6 Απριλίου του 1977, αλλά και με την εθνική Ελπίδων σκοράροντας στις 7 Φεβρουαρίου 1979 το πρώτο γκολ σε φιλική σε φιλικό αγώνα με τη Λιβύη, ο οποίος έληξε ισόπαλος 2-2.

Συνολικά ο Νίκος Αναστόπουλος στη μακρά ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία είχε τις παρακάτω διακρίσεις :

Με τον Πανιώνιο κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος το 1979. Με τον Ολυμπιακό Πειραιώς κατέκτησε 4 πρωταθλήματα : 1981, 1982, 1983 και 1987, καθώς και τρία Κύπελλα Ελλάδος το 1981, το 1990 και 1992. Τέσσερις φορές κατετάγη πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωτα-θλήματος, το 1983 με 29 τέρματα, το 1984 με 18 τέρματα, το 1986 με 19 τέρματα και το 1987 με 16 τέρματα. Το 1983 μάλιστα κατετάγη 3ος σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, με 29 τέρματα, οπότε και έλαβε και το χάλκινο παπούτσι.

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία, με το πέρας της ο Νίκος Ανα-στόπουλος ακολούθησε και το επάγγελμα του προπονητή, στο επίσης κατήγε σημα-ντικές επιτυχίες, έχοντας λάβει πτυχίο προπονητικής στην Ιταλία, αλλά και εισκομίζοντας τη σπουδαία και μακρά του εμπειρία, δίπλα σε μεγάλους ευρωπαίους προπονητές. Ως προπονητής εργάστηκε σε πολλά ποδοσφαιρικά σωματεία παραγά-γοντας σημαντικό έργο, με ποιο χαρακτη-ριστική την περίπτωση της προπονητικής του παρουσίας το 2002, στον ΠΑΣ-Γιάννενα, στον οποίον επανέκαμψε ξανά τον Ιούνιο του 2008.

Την περίοδο 2010 – 2012 ο Νίκος Αναστόπουλος εργάστηκε ως προπονητής στον ΟΦΗ, ενώ στα τέλη του 2012 ηγήθηκε στο πηδάλιο ως προπονητής του Ατρομήτου Αθηνών, απο τον οποίον όμως απομακρύνθηκε, μετά από την ήττα με 0-1 κατά τον εντός έδρας αγώνα του Ατρομήτου με τον Άρη Θεσσα-λονίκης, στις 6 Απριλίου 2013. Το Νοέμβριο του 2013 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Αθλητικού Ομίλου Πλατανιά απο τον οποίον έφυγε το 2014 και λίγο αργότερα ανέλαβε τεχνικά τον Πανιώνιο, στον οποίο εξασφάλισε την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία. Τον Ιανουάριο του 2015 ηγήθηκε για δεύτερη φορά στην προπονητική του σταδιοδρομία στην τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ ,μετά την 1η περίοδο του2010-2012.

Το Σεπτέμβριο του 2015 ηγήθηκε τεχνικά του Άρεως Θεσσαλονίκης επανακάμπτο-ντας μετά από 9 χρόνια, καθώς διετέλεσε προπονητής του Άρη και την περίοδο 2005-2006, θέση όμως από την οποία αποχώρησε το 2017. Το Φεβρουάριο του 2020 ο Νίκος Αναστόπουλος ανέλαβε προπονητής της Καλαμάτας με την οποία την περίοδο 2020-2021 κατέκτησε το πρωτάθλημα του Νότιου Ομίλου της Φούτμπολ Λίγκ και την άνοδό της στη νέα Σούπερ Λιγκ 2. Αποχώρησε από την Καλαμάτα το ν Φεβρουάριο του 2022, επανακάμπτοντας μετά από λίγους μήνες, για να αποχωρήσει οριστικά των Ιανουάριο του 2023.

Αναντίλεκτα ο Νίκος Αναστόπουλος με την ταλαντούχα, μακρά, αλλά και εμπνευσμένη ποδοσφαιρική του παρουσία – σταδιοδρο-μία, στην οποία κατέκτησε πολλά τρόπαια και έδρεψε μεγάλες δόξες, με ποιο χαρ-ακτηριστική και την τιμητική του πρωτιά ως πρώτος σκόρερ της εθνικής Ελλάδος με 29 γκολ, ανήκει στους κορυφαίους επιθετικούς του ποδοσφαίρου μας. Και για τούτο οι Έλληνες φίλαθλοι το περιβάλλον διαχρονικά, με την αγάπη και την εκτίμησή τους !