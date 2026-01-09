Quantcast
Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Τάκης Χαλάς, ο λατρεμένος, αξέχαστος νάνος του κινηματογράφου και του θεάτρου μας - Real.gr
real player

Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Τάκης Χαλάς, ο λατρεμένος, αξέχαστος νάνος του κινηματογράφου και του θεάτρου μας

11:43, 09/01/2026
Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Τάκης Χαλάς, ο λατρεμένος, αξέχαστος νάνος του κινηματογράφου και του θεάτρου μας

Αρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου

Ποιος από εμάς θα μπορούσε να απολησμονήσει τον πολυτάλαντο και εμβληματικό νάνο του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου Τάκη Χαλά, που σκέπασε με το ακένωτο ταλέντο του την υποκριτική μας σκηνή.

Συνάμα όμως και τον υψηλόφρονα άνθρωπο, που με τo δυσθεώρητο ηθικό του ανάστημα, παρόλο το μπόι που του έλειπε, δίδαξε ήθος και αξιοπρέπεια, συγχωρώντας όλους τους συναδέλφους και φίλους του, που τον είχαν ξεχάσει στα δύσκολα και παρακαλώντας την μονάκριβη αδελφή που τον προσέτρεχε στην πικρή δύση της ζωής του, να τους καλέσει στην κηδεία του όλους!

Ο Τάκης Χαλάς είδε το φως της ζωής στους Αμπελοκήπους το 1951 και από μικρός ρίχτηκε στη βιοπάλη για να βγάζει το ψωμί του.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου:

PDF1

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved