Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Τάκης Χαλάς, ο λατρεμένος, αξέχαστος νάνος του κινηματογράφου και του θεάτρου μας - Real.gr

Αρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου

Ποιος από εμάς θα μπορούσε να απολησμονήσει τον πολυτάλαντο και εμβληματικό νάνο του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου Τάκη Χαλά, που σκέπασε με το ακένωτο ταλέντο του την υποκριτική μας σκηνή.

Συνάμα όμως και τον υψηλόφρονα άνθρωπο, που με τo δυσθεώρητο ηθικό του ανάστημα, παρόλο το μπόι που του έλειπε, δίδαξε ήθος και αξιοπρέπεια, συγχωρώντας όλους τους συναδέλφους και φίλους του, που τον είχαν ξεχάσει στα δύσκολα και παρακαλώντας την μονάκριβη αδελφή που τον προσέτρεχε στην πικρή δύση της ζωής του, να τους καλέσει στην κηδεία του όλους!

Ο Τάκης Χαλάς είδε το φως της ζωής στους Αμπελοκήπους το 1951 και από μικρός ρίχτηκε στη βιοπάλη για να βγάζει το ψωμί του.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου:

