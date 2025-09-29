Πάνος Ρούτσι: Για 15η μέρα η απεργία πείνας - Ζητά όχι μόνο ταυτοποίηση, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις - Real.gr

Για το ζήτημα αυτό μίλησε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 15η μέρα την απεργία πείνας, με το συγκεκριμένο αίτημα του να γίνεται δεκτό, μόνο ως προς την εκταφή για ταυτοποίηση.

Ο δικηγόρος, κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, καλεσμένος στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” μίλησε για τον Πάνο Ρούτσι, τονίζοντας:

“Ό,τι και να ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι, δικαιολογείται. Έχουν χάσει τα παιδιά τους. Έναν πόνο έχουν και μια αγωνία, να μάθουν την αιτία που έχασαν τα παιδιά τους. Καταδικάζω οποιονδήποτε επιτίθεται σε αυτούς τους γονείς”.

Για τις τοξικολογικές εξετάσεις, επισήμανε:

“Όταν έχουμε ένα τέτοιο συμβάν, πάντοτε κάνουμε ιστολογικές, τοξικολογικές και άλλες βιοχημικές εξετάσεις. Αυτές δεν έγιναν στα παιδιά, τραγική και ανεπίτρεπτη παράλειψη”.

Στην ερώτηση για το εάν μπορούν να γίνουν τώρα, ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος επιβεβαίωσε πως μπορούν:

“Από τη στιγμή που θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, οι γονείς μπορούν να έχουν και τεχνικό σύμβουλο, ώστε να ξέρουν αν θα προκύψουν νέα στοιχεία”.