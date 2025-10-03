Πάνος Ρούτσι: Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Νίκαιας για την κατάσταση της υγείας του - Real.gr

Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, ο οποίος σήμερα υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.