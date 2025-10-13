Πάνος Ρούτσι: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ» - Real.gr

Για τον αγώνα του αλλά και τη νίκη του, μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, προκειμένου να δικαιώσει τη μνήμη του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι.

«23 μέρες πέρασα δύσκολα, πείνασα και πόνεσα. Αλλά άντεξα. Γύρισα το κεφάλι πάνω και είπα “αγόρι μου, παιδί μου, νικήσαμε”. Αυτός ήταν που μου έδινε τη δύναμη κάθε βράδυ, κοιμόμουν, ξυπνούσα μαζί του και ήταν πάντα δίπλα μου» είπε.

Ο κ. Ρούτσι μίλησε ακόμα για τους καλλιτέχνες που στάθηκαν στο πλάι του, με ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκο Καρβέλα. «Πέρασαν και αρκετοί καλλιτέχνες. Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Μου έλεγε “θέλω να είναι μαζί σου, δεν θέλω να είσαι μόνος σου”, και κουβεντιάζαμε για ώρες. Ήταν πολύ όμορφο, γιατί το έκανε με την καρδιά του, χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες. Ερχόταν αργά γι’ αυτόν τον λόγο» είπε.