Πάνος Ρούτσι: Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις - Συνεχίζει για 19η ημέρα την απεργία πείνας - Real.gr

Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ο Πάνος Ρούτσι προκειμένου να κάνει εξετάσεις καθώς η κατάσταση της υγείας του έχει επιβαρυνθεί έπειτα από 19 ημέρες που κάνει απεργία πείνας.

Ο Πάνος Ρούτσι έφτασε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1,

Οι διασώστες του Κέντρου παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.