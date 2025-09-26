Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω» - Real.gr

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, όπως γνωστοποίησε με δήλωσή του αργά το βράδυ της Παρασκευής.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι.

Σήμερα το μεσημέρι έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε καταρχάς αυτό το αίτημα, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna.

Εδώ και 12 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι, πραγματοποιεί απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας να γίνει εκταφή της σορού του γιού του.

Σήμερα, ο Πάνος Ρούτσι, μετέβη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστωθεί εάν η απεργία πείνας έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Η νέα ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή δημοσιεύματα, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Μιλώντας στον OPEN από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι, ξεκαθάρισε πως δεν ήταν μόνο η εκταφή που επιθυμούσε, καθώς θεωρεί απαραίτητο να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις, ώστε να εξακριβωθεί ο μηχανισμός θανάτου του παιδιού του.

Φέρεται, δε, να ζητά και τη διενέργεια των απαραίτητων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του γιου του.