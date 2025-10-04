Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω - Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου» - Real.gr

Για 20η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, με αίτημά του την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τη διαλεύκανση της αιτίας θανάτου του.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (04/10) στο MEGA, ο απεργός πείνας δήλωσε πως δεν θα σταματήσει και θα πάει μέχρι τελικής πτώσεως, παρά την κατάσταση της υγείας του, που σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθεί, είναι πολύ επιβαρυμένη.

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα το πάω μέχρι τελικής πτώσεως γιατί δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μην μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου», είπε αρχικά ο απεργός πείνας.

«Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πώς θα νιώσουν… Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν δρα μόνη της αλλά πάντα σε συνεννόηση με εκείνον και τη σύζυγό του, επαναλαμβάνοντας πως «συνεχίζω τον αγώνα μου. Δεν είμαι και πολύ καλά αυτές τις ημέρες, έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ, μου δίνει τόση δύναμη και ταυτόχρονα είναι τόσο οργισμένος με αυτό που γίνεται και μου λένε το αυτονόητο: Να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου.

Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Να το καταλάβουν καλά αυτό. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Θέλω να στείλω το μήνυμα πως δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός» . Τόνισε επίσης πως δεν έχει αιτηθεί καμία αναβολή εκταφής.

Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Γεωργιάδη, ο οποίος αμφισβήτησε το ανακοινωθέν των γιατρών του και ζητά να βγουν στη δημοσιότητα οι εξετάσεις του, ενώ ανέφερε πως δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τα τρένα εξακολουθούν να κινούνται χωρίς ασφάλεια.

«Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου», έκλεισε λέγοντας ο Πάνος Ρούτσι.