Πάνος Ρούτσι: Εχει χάσει 10 κιλά - Τι έδειξαν οι εξετάσεις - Real.gr

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο Πάνος Ρούτσι ο οποίος βρίσκεται στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του όπου καλεί «την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν έδειξε κάποια παθολογία, έχει χάσει 10 κιλά και συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, ο Πάνος Ρούτσι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτηση έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά του και αρνείται να νοσηλευτεί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του -όταν ξεκίνησε την απεργία πείνας- ήταν ήδη βεβαρυμένη και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.