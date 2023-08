Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Η πολυτάλαντη κωμικός μας Βίκυ Σταυροπούλου

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Θαρρείς πως ήταν γεννημένη για κωμικός η Βίκυ Σταυροπούλου, αφού πέρα από τη στέρεα και πολυδύναμη δραματική της παιδεία, την οποία απέκτησε σπουδάζοντας στη Δραματική Σχολή του Σύγχρονου Θεάτρου του μεγάλου μας θεατρανθρώπου και ηθοποιού Γιώργου Κιμούλη, είχε ένα σπουδαίο λυρικό κύτταρο, μοναδικό μεσογειακό ταπεραμέντο και μία χαρίεσσα σκηνική παρουσία, που μετουσίωναν τους ρόλους της, σε κωμικές ερμηνείες περιωπής.

Με αυτά τα προσόντα έτσι γρήγορα βρήκε το δρόμο προς την επιτυχία και μετά τις πρώτες εξαιρετικές κωμικές ερμηνείες της στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο, εξακτίνωσε το καλλιτεχνικό της κύρος και αναγορεύτηκε σε μία από τις σπουδαίες σύγχρονες κωμικούς μας.

Ανεξίτηλες έχουν μείνει στη μνήμη μας οι σπουδαίες κωμικές της ερμηνείες στη μικρή μας οθόνη, όπου πραγματικά μας ανέτεινε ηθικά με το αξεπέραστο τάλαντό της και μας πρόσφερε απλόχερα ακένωτες μερίδες ποιοτικού γέλιου. Υπομνίζουμε έτσι τη σπουδαία υποκριτική της παρουσία στην επιτυχημένη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» στο Mega όπου και υποδύετο με μοναδική ηθική ενέργεια τη Στέλλα Παπαλημναίου την περίοδο 2001-2002. Ακολούθως το ρεσιτάλ ερμηνείας που μας χάρισε στις «Επτά θανάσιμες πεθερές», την περίοδο 2003-2010, πάλι στο Mega, όπου υποδύετο την αφηγήτρια φάντασμα. Επίσης με δραματική χροιά πια, στην αριστουργηματική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιούγκερμαν» την περίοδο 2007-2008 όπου και υποδύετο την Αντιόπη. Χωρίς να απολησμονήσουμε τις επικού χαρακτήρα κωμικές ερμηνείες της, στην επιτυχημένη σειρά «Κάτω Παρτάλι» στο Mega την περίοδο 2013-15, όπου και υποδύετο πρωταγωνιστικά την αξεπέραστη Μοσχούλα Ραμπαούνη. Για να επακολουθήσουν και πολλές άλλες ξεχωριστές κωμικές ερμηνείες της μοναδικής Βίκυ Σταυροπούλου, που μας έκαναν να την αγκαλιάσουμε καλλιτεχνικά και στην κυριολεξία να αποτελέσει κομμάτι της καρδιάς μας.

Σπουδαίο όμως ήταν και το δραματικό αποτύπωμα της Βίκυς Σταυροπούλου και στο παλκοσένικο, όπου και εκεί μας φανέρωσε τις αριστοτεχνικές δραματικές αρετές της. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τη συμμετοχή της στις θεατρικές παραστάσεις: «Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας» την περίοδο 2002 2003 και «Σε αγαπώ σε λατρεύω χωρίζουμε» την περίοδο 2006-2008. Την καθολικής επιτυχίας θεατρική παράσταση «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» την περίοδο 2009-2011, που στην κυριολεξία έσπασε τα θεατρικά ταμεία της Αθήνας. Επίσης στην παράσταση «Μία τρελή… τρελή… σαραντάρα» την περίοδο 2012-2013, καθώς και στην εμπνευσμένη παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» την περίοδο 2017-2018. Τονίζοντας εμφατικά και το επιτυχημένο πέρασμα της ταλαντούχο Βίκυς Σταυροπούλου και από την κορυφαία θεατρική έπαλξη της Επιδαύρου, όπου και συμμετείχε στην κραταιά παράσταση «Λυσιστράτη».

Εξάλλου υψηλού καλλιτεχνικού κύρους υπήρξε κι η συμμετοχή της Βίκυς Σταυροπούλου και στη μεγάλη μας οθόνη, όπου εκεί συμμετέχοντας σε ορισμένες ταινίες, μας αποτύπωσε το πολυεδρικό δραματικό της τάλαντο. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις ταινίες «Οξυγόνο» το 2003, «Bank bang» το 2008, «Έτερος Εγώ» το 2016. Μία μακρά και επιτυχημένη δηλαδή υποκριτική πορεία, με έμφαση στο κωμικό φάσμα, μέσα από την οποία η έξοχη Βίκυ Σταυροπούλου, μας κατέλειπε τις αριστοτεχνικές της ερμηνείες.

Η Βίκυ Σταυροπούλου είδε το φως της ζωής στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 6 Νοεμβρίου του 1969, παιδί του παροικιακού Ελληνισμού. Μετά την αποπεράτωση των εγκυκλίων γυμνασιακών της σπουδών και έχοντας ξεχωριστή αγάπη και έφεση για τη θεατρική τέχνη, ακολούθησε θεατρικές σπουδές στη Δραματική Σχολή του «Σύγχρονου Θεάτρου» του Γιώργου Κιμούλη, όπου και σφυρηλάτησε το δραματικό της υπόβαθρο. Και ευθύς αμέσως ρίχτηκε στην αρένα του θεάτρου και της τηλεόρασης, οικοδομώντας βήμα-βήμα σταθερά, τη λαμπρή καλλιτεχνική της σταδιοδρομία. Στην προσωπική της ζωή η Βίκυ Σταυροπούλου είχε παντρευτεί τον επιχειρηματία Νώντα Μπάρκα και μαζί του απέκτησε μία κόρη τη γνωστή μας τηλεπαρουσιάστρια και ηθοποιό Δανάη Μπάρκα. Σήμερα συζεί με το συνάδελφο και φίλο της Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, στην Ανθούπολη του Περιστερίου.

Ορμέμφυτο δραματικό τάλαντο, σπουδαία σκηνική παρουσία και στέρεα θεατρική παιδεία, είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία πορεύτηκε στην επιτυχημένη καλλιτεχνική της πορεία, η αγαπημένη μας Βίκυ Σταυροπούλου. Και με αυτά την αγαπούμε, έχοντας κατακτήσει περίσεπτη θέση στην καρδιά μας!

Τηλεόραση

1997-1998 Μονάχους Μονάχους MEGA

1999 Εγκλήματα ΑΝΤ1

2001-2002 Είσαι το ταίρι μου MEGA Στέλλα Παπαλημναίου

2003-2010 Επτά Θανάσιμες Πεθερές

2006 Το Κόκκινο Δωμάτιο

2006-2007 Taxi Girl

2007-2008 Γιούγκερμαν ΑΝΤ1 Αντιόπη

2009-2010 Taxi Girl: Τhe Mega Edition MEGA

2013-2015 Κάτω Παρτάλι Μοσχούλα Ραμπαούνη

2017-2018 Money Drop STAR

2020 Just the 2 Of Us OPEN Κριτική Επιτροπή

Κινηματογράφος

2003 Οξυγόνο

2008 Bank bang

2016 Έτερος Εγώ

Θέατρο

2002-2003 Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας

2003-2004 Η κωμωδία των παρεξηγήσεων

2004-2006 Σύζυγος αλλεργιολόγου

2006-2008 Σ’ αγαπώ, σε λατρεύω, χωρίζουμε

2008-2009 Νοέμβριος

2009-2011 Συμπέθεροι από τα Τίρανα

2011-2012 Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

2012-2013 Μια τρελλή… τρελλή… σαραντάρα

2013-2014 Ψύλλοι στα αυτιά

2014-2015 Ντόλλυ η προξενήτρα

2015-2017 Για όνομα

2017-2018 Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα!

2018-2019 Πουλιά στον αέρα

2019 (καλοκαίρι) Μαρία Πενταγιώτισσα

2019-2020 Μάμα Ρόζα

2020 Λυσσιστράτη Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου

2022-2023 Μπαμπάδες με ρούμι

2023 Τι Φάση Πάλι Ρε