Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το μοιραίο τροχαίο - Τα ποσά που θα λάβουν η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου - Real.gr

Η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στον δημοφιλή τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη και άφησε τραυματισμένες τις επιβάτιδες Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου κλείνει σήμερα, με την έκδοση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Η δικαστική κρίση επαναβεβαιώνει τον τραγικό ρόλο του οδηγού και παράλληλα επισημαίνει μερική ευθύνη των επιβατιδών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο Παντελής Παντελίδης αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος. Το δικαστήριο καταλογίζει 50% συνυπαιτιότητα στις δύο επιβάτιδες, επειδή επιβιβάστηκαν σε όχημα το οποίο οδηγούσε μεθυσμένος οδηγός, αλλά και της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας, στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην περιορισμένη επιδίκαση αποζημιώσεων.

Οι αποζημιώσεις που ορίζονται στο 106σέλιδο έγγραφο της απόφασης είναι:

Μίνα Αρναούτη: 39.000 ευρώ

Φρόσω Κυριάκου: 9.000 ευρώ

Η απόφαση προβλέπει ότι τα ποσά θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρία, η οποία θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων από την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, καθιστώντας σαφή τη δικαστική ανάθεση ευθύνης στον οδηγό του οχήματος.

Παράλληλα, το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει η οικογένεια του τραγουδιστή, θέτοντας τέλος στην υπόθεση σε αυτό το σκέλος.

Το δικαστήριο αναφέρει χαρακτηριστικά στο σκεπτικό του:

Ο οδηγός του οχήματος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι επιβάτιδες δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Η συνυπαιτιότητα των επιβατών μειώνει την αποζημίωση που μπορεί να επιδικαστεί.

Με βάση την απόφαση, η διαδικασία καταβολής των χρημάτων θα ξεκινήσει άμεσα μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει πιθανή διεκδίκηση από την πλευρά της εταιρίας προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ότι οι δύο επιβάτιδες θα λάβουν τα ποσά, χωρίς να χρειαστεί άμεση ανάμειξη της οικογένειας στην πρώτη φάση.