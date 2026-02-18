Παντελής Παντελίδης: Συγκινεί η μητέρα του για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του - «Είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις» - Real.gr

Σε μία λιτή και συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Αθηνά Παντελίδου για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο του γιου της, Παντελή Παντελίδη.

Στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, ο τραγουδιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο που συνέβη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, χάνοντας τη ζωή του στα 32 του χρόνια. Την Τετάρτη, η μητέρα του τίμησε τη μνήμη του μέσω δημοσίευσης που έκανε στα social media, κοινοποιώντας ένα Instagram story με μία φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη, γράφοντας πάνω σε αυτό: «Εγώ είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις».

Δείτε την ανάρτησή της

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης ανάρτησε και εκείνος με τη σειρά του στο Instagram μία εικόνα του αδερφού του, με τη φράση:

«Όσες ημέρες, μήνες, χρόνια και αν περάσουν, εσύ θα λείπεις πιο πολύ από ποτέ». Παράλληλα, τόνισε πως για τον ίδιο και την οικογένειά του η απώλεια παραμένει βαθιά προσωπική, καθώς τους λείπει ο Παντελής Παντελίδης ως άνθρωπος, πέρα από τη δημόσια εικόνα του καλλιτέχνη που αγαπήθηκε από τον κόσμο. Όπως σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Λείπει πολύ ο Παντελίδης, αλλά εμάς μας λείπει ο Παντελής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλη μας την οικογένεια σε όλο τον κόσμο που δεν σταμάτησε στιγμή να τον λατρεύει».