ΠΑΟΚ: «Εφυγε» από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ένας 55χρονος φίλος του ΠΑΟΚ στη Λάρισα «έφυγε» από τη ζωή, προδομένος από την καρδιά του, όταν έμαθε για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.
- Το μεσημέρι της Τρίτης, επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, όταν το μίνι λεωφορείο τους συγκρούστηκε με βυτιοφόρο καθ’ οδόν για τη Γαλλία.
- Ο 55χρονος οπαδός πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και είχε προγραμματίσει επέμβαση, ωστόσο υπέστη καρδιακό επεισόδιο και «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.
Ακόμη μία δυσάρεστη είδηση ήρθε να προστεθεί στην ήδη «μαύρη» μέρα που ζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ένας 55χρονος στη Λάρισα, όταν έμαθε για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, «έφυγε» από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.
Το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00), συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κουβαλούσε αλκοόλ. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο όλοι τους είναι εκτός κινδύνου.
Όμως, στη Λάρισα, ένας άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει (και αυτός) πρόωρα από τη ζωή.