ΠΑΟΚ: «Εφυγε» από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία - Real.gr

Τον πρόδωσε η καρδιά του.

Ακόμη μία δυσάρεστη είδηση ήρθε να προστεθεί στην ήδη «μαύρη» μέρα που ζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ένας 55χρονος στη Λάρισα, όταν έμαθε για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, «έφυγε» από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.

Το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00), συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κουβαλούσε αλκοόλ. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο όλοι τους είναι εκτός κινδύνου.

Όμως, στη Λάρισα, ένας άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει (και αυτός) πρόωρα από τη ζωή.