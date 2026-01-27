Quantcast
ΠΑΟΚ: «Εφυγε» από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία - Real.gr
real player

ΠΑΟΚ: «Εφυγε» από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

23:29, 27/01/2026
ΠΑΟΚ: «Εφυγε» από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

Σύνοψη από το

  • Ένας 55χρονος φίλος του ΠΑΟΚ στη Λάρισα «έφυγε» από τη ζωή, προδομένος από την καρδιά του, όταν έμαθε για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.
  • Το μεσημέρι της Τρίτης, επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, όταν το μίνι λεωφορείο τους συγκρούστηκε με βυτιοφόρο καθ’ οδόν για τη Γαλλία.
  • Ο 55χρονος οπαδός πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και είχε προγραμματίσει επέμβαση, ωστόσο υπέστη καρδιακό επεισόδιο και «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.
Τον πρόδωσε η καρδιά του.

Ακόμη μία δυσάρεστη είδηση ήρθε να προστεθεί στην ήδη «μαύρη» μέρα που ζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ένας 55χρονος στη Λάρισα, όταν έμαθε για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, «έφυγε» από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.

Το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00), συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κουβαλούσε αλκοόλ. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο όλοι τους είναι εκτός κινδύνου.

Όμως, στη Λάρισα, ένας άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει (και αυτός) πρόωρα από τη ζωή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ: Πώς συνέβη η τραγωδία στη Ρουμανία - Τα νεότερα για τους τραυματίες

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ: Πώς συνέβη η τραγωδία στη Ρουμανία - Τα νεότερα για τους τραυματίες

23:46 27/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η τρύπα σε σωλήνα προπανίου και το βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Η απάντηση της εταιρείας

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η τρύπα σε σωλήνα προπανίου και το βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Η απάντηση της εταιρείας

23:14 27/01
Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν - Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν - Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα

22:49 27/01
Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

07:01 26/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονίζουν διασωθέντες της τραγωδίας - «Ακούμε ξαφνικά έναν κρότο δυνατό, πέφταν τα πάνελ δεξιά και αριστερά»

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονίζουν διασωθέντες της τραγωδίας - «Ακούμε ξαφνικά έναν κρότο δυνατό, πέφταν τα πάνελ δεξιά και αριστερά»

20:52 27/01
Κατερίνα Καινούργιου: Ο μεγάλος της φόβος στην εγκυμοσύνη

Κατερίνα Καινούργιου: Ο μεγάλος της φόβος στην εγκυμοσύνη

17:00 26/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Η Greek Mafia και το κόλπο γκρόσο με τις αντλίες - Πώς δρούσε η οργάνωση

Η Greek Mafia και το κόλπο γκρόσο με τις αντλίες - Πώς δρούσε η οργάνωση

07:03 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved