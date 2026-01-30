Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο «αντίο» στους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ – Η κατάσταση των τραυματιών - Real.gr

Οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, χθες το απόγευμα, με C130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι' αυτόν τον σκοπό.

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι, στους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους, την περασμένη Τρίτη 27/1, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και ‘Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13.00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία ενός ακόμη θύματος του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε, γύρω στις 6μ.μ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τις σορούς και να τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί, όπου λίγο αργότερα διαδραματίστηκαν συγκινητικές σκηνές, μόλις άρχισαν να καταφτάνουν οι νεκροφόρες.

Η κατάσταση των τραυματιών

Καλά νέα έρχονται από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η κατάστασή του βελτιώνεται και πλέον αναπνέει χωρίς υποστήριξη, καθώς οι γιατροί αποφάσισαν να τον αποσωληνώσουν. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για λόγους ασφάλειας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν απαραίτητη και κρίθηκε επιτυχής. Οι γιατροί αναφέρουν ότι είχε εντοπιστεί οίδημα στον σπόνδυλο του 20χρονου, το οποίο αφαιρέθηκε, αποτρέποντας ενδεχόμενη μόνιμη βλάβη. Η επέμβαση είχε αποφασιστεί τελευταία στιγμή, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων πριν από τη διακομιδή του.

Δίπλα στον νεαρό βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του. Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Υγείας βρίσκεται σε επαφή με τον Ρουμάνο ομόλογό του, παρακολουθώντας την κατάσταση του τραυματία και συντονίζοντας το πότε θα είναι δυνατή η ασφαλής διακομιδή του στην Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρθηκαν οι άλλοι δύο τραυματίες.

Την ίδια ώρα σε σταθερή κατάσταση βρίσκονται οι δύο φίλοι του ΠΑΟΚ πού σώθηκαν από το πολύνεκρο τροχαίο.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.