ΠΑΟΚ: Στην Τούμπα Λουτσέσκου, Βιεϊρίνια και αγωνιστικό τμήμα - Άφησαν λουλούδια για τα επτά θύματα της τραγωδίας - Real.gr

Μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους και συγκίνησης βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας μέλη από το προπονητικό επιτελείο αλλά και σχεδόν σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Θέλησαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των επτά φίλων της ομάδας που έφυγαν από το ζωή το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) σε δρόμο της Ρουμανίας.

Ο προπονητής Ράζβαν Λουτσέσκου, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο σύμβουλος ποδοσφαίρου Αντελίνο Βιεϊρίνια και άλλα στελέχη του τεχνικού επιτελείου βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής, κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Μαζί τους και ποδοσφαιριστές (σχεδόν όλοι), αλλά και η Αντιπρόεδρος A’ & Διευθύνουσα Σύμβουλος Μαρία Γκοντσαρόβα. Μεταξύ άλλων ήταν και ο πρώην τερματοφύλακας και γενικός αρχηγός Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος αλλά και ο πρώην μέσος και team manager Γιώργος Θεοδωρίδης.

Μαζί και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ που στο τέλος φώναξαν το σύνθημα «ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ κι όταν θα πεθάνω, θέλω τον δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» και το «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».