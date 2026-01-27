ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό μήνυμα του Βιερίνια για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία - Real.gr

Quantcast
ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό μήνυμα του Βιερίνια για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία
ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό μήνυμα του Βιερίνια για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

19:30, 27/01/2026
ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό μήνυμα του Βιερίνια για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά την τραγική είδηση ότι οπαδοί του «δικεφάλου» έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι φίλοι της ομάδας ταξίδευαν με βαν με προορισμό τη Γαλλία, για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα και να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με τη Λυών, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

O Αντελίνο Βιεϊρίνια, εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτησή του:

 

 

 

