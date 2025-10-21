Παραδόθηκε ο 27χρονος που σκότωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ στο Περιστέρι - Real.gr

Παραδόθηκε στις αρχές ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

του Θεοδόση Πάνου

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν 27χρονο Ελληνα. Νωρίτερα, ο δράστης της ανθρωποκτονίας είχε ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, ο 37χρονος, που στην περιοχή είχε το προσωνύμιο «ο Αρχοντας», είχε ξυλοκοπήσει τον δολοφόνο του, με κίνητρο την κυριαρχία στην περιοχή.

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς φέρεται να συμμετείχε στην περιβόητη συμμορία «Lions», η οποία αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από Βούλγαρους που είχαν στον έλεγχό τους σχεδόν ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας όσον αφορά την πώληση προστασίας αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Μάλιστα, ο 37χρονος είχε κατηγορηθεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία στη Νέα Ιωνία και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στις φυλακές Λάρισας.

Κίνητρο της δολοφονίας, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, θεωρείται επίσης η κυριαρχία στην περιοχή του Μπουρναζίου, στην οποία φαίνεται να είχε επεκταθεί εσχάτως ο 37χρονος, πουλώντας προστασία σε καταστήματα.