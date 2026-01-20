Παραδόθηκε ο αναπλασμένος Ιαπωνικός Κήπος του Νερού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης - Real.gr

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, παρέδωσε προς χρήση τον νέο Ιαπωνικό Κήπο του Νερού στη Νέα Παραλία (πρώην Κήπος του Νερού), ο οποίος αναπλάστηκε με δωρεά της JTI.

Ο Ιαπωνικός Κήπος του Νερού συνιστά ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ιαπωνικής κουλτούρας, αρμονικά ενταγμένο στο μεσογειακό τοπίο και προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης. Η ανάπλαση εστίασε στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό της αισθητικής και οικολογικής αξίας του Κήπου, με νέες φυτεύσεις υδρόφιλων ειδών, διαμόρφωση των παρτεριών και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ευχαρίστησε τόσο την εταιρεία JTI για τη συνεργασία και τη δωρεά, παραδίδοντας ευχαριστήρια πλακέτα, όσο και την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων & Βιώσιμης Κινητικότητας η οποία είχε αναλάβει τη βελτίωση και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ σημείωσε ότι η παράδοση του Ιαπωνικού Κήπου του Νερού αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη συνεχή αναβάθμιση της Νέας Παραλίας και την ενίσχυση των δημόσιων χώρων πρασίνου και αναψυχής.

Όπως δήλωσε, «η Νέα Παραλία είναι ο πιο ζωντανός δημόσιος χώρος της πόλης και οφείλουμε να τη διατηρούμε διαρκώς λειτουργική, φιλόξενη και περιβαλλοντικά ισορροπημένη. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η συγκεκριμένη, ενισχύουμε το πράσινο και το αστικό μικροκλίμα, αναδεικνύουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των θεματικών κήπων και παραδίδουμε στους πολίτες έναν χώρο ηρεμίας και επαφής με τη φύση, στο πιο εμβληματικό μέτωπο της Θεσσαλονίκης».

Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Koichi Ito, σημείωσε: «Συγχαίρω τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την JTI για την ολοκλήρωση του νέου Ιαπωνικού Κήπου του Νερού, ο οποίος δεσπόζει με θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο κι ελπίζω να αποτελέσει πόλο έλξης για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης».

Η Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, Janine Neuhaus δήλωσε: «Η δημιουργία του Ιαπωνικού Κήπου του Νερού αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αποτύπωση της δέσμευσης της JTI να συμβάλει σε ένα καλύτερο μέλλον. Για εμάς, οι παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και εισοδήματα, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με εκείνες που επιφέρουν ένα ευρύτερα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία»

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας, Σίμος Σιδηρόπουλος, επισήμανε ότι, καθώς το 2026 η Ιαπωνία θα είναι η τιμώμενη χώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η παράδοση του Ιαπωνικού Κήπου στην πόλη και τους πολίτες της στην αρχή του νέου έτους, έχει μια συμβολική διάσταση και συνιστά μια αισιόδοξη εκκίνηση για τη χρονιά που ξεκινά.