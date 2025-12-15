Παραμένουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας – Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης - Real.gr

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν και σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος της Νίκαιας, με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ να έχουν παραταχθεί στο οδόστρωμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που έχουν κατατεθεί και όχι σε γενικό πλαίσιο.

Παράλληλα, οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα, κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με αφορμή τη δίκη αγροτών που διώκονται για τα επεισόδια που είχαν γίνει τις πρώτες ημέρες των μπλόκων, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους συναδέλφους τους και καταγγέλλοντας τις δικαστικές διώξεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, στην κεντρική πλατεία.

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών απ’ όλη τη χώρα, αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών από την κυβέρνηση.