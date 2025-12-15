Παραμένουν στα αγροτοκτηνοτροφικά τους μπλόκα οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας - Real.gr

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, με την κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών να διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς.

Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Αύριο, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί, θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στο μπλόκο, ενώ από τις 14:00 και για δύο ώρες οι παραγωγοί θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων, αποκλειστικά για τα φορτηγά.

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Για σήμερα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 17:00, ώρα κατά την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αναμένει αντιπροσωπεία του πρωτογενούς τομέα για διάλογο στο γραφείο του, και για τουλάχιστον μία ώρα.