Παραμένουν στο μπλόκο του Προμαχώνα οι αγρότες – Κλειστός για φορτηγά ο μεθοριακός σταθμός - Real.gr

Από τις 13:00 ως τις 19:00 θα κρατήσουν κλειστό το Τελωνείο του Προμαχώνα για 12η μέρα οι αγρότες, που διαμαρτύρονται μαζί με τους συναδέλφους τους από όλη την χώρα. «Ουρές» αυτοκινήτων σχηματίζονται εντός της Ελληνικής αλλά και της Βουλγαρικής πλευράς, παρότι η κίνηση την Κυριακή δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν ο όγκος των φορτηγών είναι μεγάλος, οι αγρότες ανοίγουν νωρίτερα το μπλόκο με στόχο να αποσυμφωορηθεί η κατάσταση. Όπως δηλώνουν, έχουν πρόθεση από αύριο να κλιμακώσουν τον αγώνα τους με πιθανότητα κλεισίματος του Τελωνείου για περισσότερες ώρες και ενδεχομένως για όλα τα οχήματα αν όπως λένε δεν πάρουν ικανοποιητικές απαντήσεις από την Κυβέρνηση.

Μαζί τους οι οικογένειές τους, που βρίσκονται εκεί για να τους συμπαρασταθούν.