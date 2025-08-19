Παράνομες συνταγογραφήσεις: Οι ασθενείς ξεσκέπασαν το κύκλωμα των γιατρών - Real.gr

Οι ασφαλισμένοι άρχισαν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για σκευάσματα Ozempic που δεν είχαν ζητήσει και η καταγγελία τους οδήγησε στην αποκάλυψη των παράνομων συνταγογραφήσεων.

Του ΑΛΚΗ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Δύο ειδικευόμενοι παθολόγοι του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» κατηγορούνται ότι διακινούσαν στη μαύρη αγορά το δημοφιλές φάρμακο Ozempic, αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος. Αντί το σκεύασμα να χορηγείται σε ασθενείς με διαβήτη, όπως προβλέπεται, κατέληγε σε άτομα που το αναζητούσαν για λόγους αισθητικής και απώλειας του περιττού βάρους, ακολουθώντας τη μόδα που έχει διαδοθεί τα τελευταία χρόνια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους influencers.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ανυποψίαστοι ασφαλισμένοι ασθενείς άρχισαν να λαμβάνουν στο κινητό τους ειδοποιήσεις για επιτυχείς εκτελέσεις συνταγών του Ozempic. Οι ίδιοι, ωστόσο, ποτέ δεν είχαν λάβει ή ζητήσει να λάβουν το συγκεκριμένο σκεύασμα. Ετσι, κατήγγειλαν το περιστατικό, με αποτέλεσμα οι ειδοποιήσεις αυτές να σταθούν η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα που ξετύλιξε το νήμα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, από την έρευνα των αστυνομικών Αρχών διαπιστώθηκε ότι οι κινήσεις και ο τρόπος δράσης των δύο ειδικευόμενων γιατρών ήταν καλά σχεδιασμένα. Οι δύο νεαροί γιατροί, επειδή δεν είχαν την άδεια να συνταγογραφούν οι ίδιοι το φάρμακο, προχώρησαν στην υλοποίηση ενός ιδιαίτερου σχεδίου. Στην ουσία υπέκλεπταν τους κωδικούς πρόσβασης που είχαν για το σύστημα του νοσοκομείου δύο άλλοι γιατροί και συνάδελφοί τους στο «Γεννηματάς». Ακολούθως άρχισαν να συνταγογραφούν τα σκευάσματα σε πραγματικούς ασθενείς, ανθρώπους δηλαδή που βάσει του ιατρικού τους φακέλου πληρούσαν όλα τα κριτήρια για να λαμβάνουν την αγωγή.

Το σύστημα το οποίο παραβίασαν περιείχε τα στοιχεία των ασθενών, την ασθένεια από την οποία πάσχουν και φυσικά τον ΑΜΚΑ τους, που ήταν και το πολυπόθητο μέσο για να αποκτούν παράνομα τα σκευάσματα από τα φαρμακεία. Χρησιμοποίησαν τα στοιχεία των δύο γιατρών από τη Νευρολογική Κλινική και, αφού εντόπιζαν από τους καταγεγραμμένους ασθενείς τα υποψήφια θύματά τους, συνταγογραφούσαν το φάρμακο εν αγνοία τους.

Στο φαρμακείο αυθημερόν

Την ίδια ημέρα οι δυο γιατροί μετέβαιναν σε γειτονικά φαρμακεία της περιοχής -πάντα διαφορετικά για να μη γίνονται εύκολα αντιληπτοί- και εκτελούσαν τις συνταγές. Εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, κυκλοφορούσαν χωρίς να κινούν υποψίες στους χώρους του νοσοκομείου, ενώ πραγματοποιούσαν τις παράνομες συνταγογραφήσεις τις ώρες της εφημερίας. Ενδεικτικά, από τις τέσσερις περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, οι δύο έγιναν την ίδια ημέρα, όταν ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων μέσα σε διάστημα περίπου 20 λεπτών κατάφερε και καταχώρισε εννέα ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις.

Σε τέσσερις ημέρες, διάστημα που διήρκεσε η δράση τους, διαχειρίστηκαν συνολικά 17 ΑΜΚΑ ασθενών, όλοι από το νοσοκομείο «Γεννηματάς». Από τους 17 ΑΜΚΑ χρησιμοποίησαν τους 12 για παράνομες συνταγογραφήσεις, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόλαβαν να εκτελέσουν τέσσερις από τις συνταγές. Οι τρεις από αυτές εκτελέστηκαν σε φαρμακεία στους Αμπελοκήπους, κοντά στο νοσοκομείο, ενώ η τέταρτη συνταγή εκτελέστηκε στον Κορυδαλλό.

«Δεν είχα ιδέα»

Ενα από τα θύματα των ειδικευόμενων γιατρών, μιλώντας στην «R», δηλώνει πως νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όταν του ήρθε ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο για επιτυχή εκτέλεση συνταγής του Ozempic, μια αγωγή που, όπως αναφέρει ο ίδιος, δεν τη λαμβάνει. «Ενώ εγώ νοσηλευόμουν στο νοσοκομείο, γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου ήρθε μήνυμα στο κινητό μου ότι έχει εκτελεστεί η συνταγή του συγκεκριμένου φαρμάκου. Απόρησα, και αναρωτήθηκα ποιος γράφει αυτές τις συνταγές και τις εκτελεί τέτοια ώρα και μάλιστα για ένα φάρμακο το οποίο δεν παίρνω. Γιατί η δική μου θεραπεία είναι με χάπια και όχι ενέσιμη. Μέσα σε 24 ώρες με πήραν τηλεφωνο από την Αστυνομία και με ενημέρωσαν ότι κάποιο άγνωστο άτομο έγραψε τη συνταγή χρησιμοποιώντας τον δικό μου ΑΜΚΑ και την εκτέλεσε σε φαρμακείο της περιοχής των Αμπελοκήπων. Εγώ δεν είχα ιδέα τι γινόταν. Οταν ρώτησα την Αστυνομία τι πρέπει να κάνω, μου είπαν να μην κάνω τίποτα και κινήσω υποψίες και οι δράστες αντιληφθούν ότι κάτι έχει καταλάβει η Αστυνομία».

Οπως προκύπτει, και άλλοι ασθενείς είχαν σπεύσει να καταγγείλουν ότι είχαν λάβει ειδοποιήσεις για φάρμακα που δεν χρησιμοποιούν. Οι γιατροί ενημερώθηκαν από τους ασθενείς τους πως εκτελούνται συνταγές με τους ΑΜΚΑ τους. Ενας εκ των δύο γιατρών-θυμάτων, ακολουθώντας τα ψηφιακά πειστήρια, διαπίστωσε την παράνομη δραστηριότητα και κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ. Η εκτέλεση των συνταγών οδήγησε τις Αρχές στα τέσσερα φαρμακεία που χρησιμοποίησαν οι κατηγορούμενοι και από το βιντεοληπτικό υλικό εντόπισαν τους δράστες. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως, σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο, οι δύο νεαροί ειδικευόμενοι γιατροί συνεχίζουν και εργάζονται κανονικά, καθώς το νοσοκομείο αναμένει τη δικογραφία για να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση.

33