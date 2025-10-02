Παράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία του Ισραήλ για την επίθεση στον Στολίσκο «Global Sumud Flotilla» - Real.gr

«Αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Καμία συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ» έγραφε το πανό, ενώ δυνατά ακούγονταν συνθήματα όπως «Λευτεριά στη Παλαιστίνη».

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης 2 Οκτώβρη, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και Επιτροπές Ειρήνης, «καταδικάζοντας την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” και απαιτώντας να ματαιωθεί κάθε κράτηση ή σύλληψη όσων συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, να τους επιτραπεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Καμία συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ» έγραφε το πανό, ενώ δυνατά ακούγονταν συνθήματα όπως «Λευτεριά στη Παλαιστίνη».

Παρευρέθηκαν επίσης συνδικαλιστές εργατικών συνδικάτων καθώς και της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

Η ΕΕΔΥΕ σε σχετική της καταγγελία σημειώνει τα εξής:

«Τα “πειρατικού” τύπου ρεσάλτο του Ισραηλινού στρατού και η κατάληψη πλοίων είναι ενδεικτικά της πολιτικής του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο όχι μόνο απέναντι στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης αλλά και απέναντι σε κάθε έκφραση της αλληλεγγύης και στήριξής του. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ευθύνες γιατί άφησε, παρά τις εκκλήσεις, εκτεθειμένο το πλήρωμα, ενώ και τις προηγούμενες ημέρες με διπλωματικές κινήσεις προσπαθούσε να αλλάξει ο τελικός προορισμός του στόλου αλληλεγγύης και να μην φτάσει στη Γάζα. Αποδεικνύεται ότι στηρίζει την Ισραηλινή βαρβαρότητα με κάθε τρόπο, βάζοντας πάνω από όλα τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων.

Είναι ενδεικτικό ότι ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης σχολιάζοντας το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα -που θα επιφέρει οριστικό ενταφιασμό του δικαιώματος του Παλαιστινιακού λαού να έχει ελεύθερη πατρίδα – το χαρακτήρισε ως ένα “καλά επεξεργασμένο σχέδιο για την ειρήνη”.

Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει την αμέριστη διεθνιστική της αλληλεγγύη στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό. Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να σιωπά μπροστά στο έγκλημα που συντελείται. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η πάλη για:

-Να διακοπεί κάθε μορφή πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.

-Να σταματήσει τώρα το μακελειό και η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

-Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

-Να εφαρμοστεί άμεσα η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967».

ΑΠΕ-ΜΠΕ