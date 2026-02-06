Quantcast
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την παράσυρση πεζού - Η έκκληση του θύματος - Real.gr
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την παράσυρση πεζού – Η έκκληση του θύματος

20:40, 06/02/2026
Βίντεο ντοκουμέντο με παράσυρση πεζού από ασυνείδητο οδηγό στην Καλλιθέα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.

Το εξοργιστικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα στις 21 Ιανουαρίου, όταν ο πεζός επιχείρησε να διασχίσει την οδό Δαβάκη, όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο τον παρέσυρε.

Ο άτυχος άνδρας έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου χτυπημένος και ο οδηγός βγήκε από το Ι.Χ., όχι για να τον βοηθήσει, αλλά για να τον βρίσει. Λίγα λεπτά αργότερα μπήκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε, εγκαταλείπωντας αιμόφυρτο τον άνδρα.

Ο τραυματίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, αναφέροντας: “Με χτύπησε αυτός ο άνθρωπος, κατέβηκε κάτω και άρχισε να μου φωνάζει, και εγώ μετά μόνος μου κάθισα στην άκρη του δρόμου και σηκώθηκε και έφυγε και με βρήκε ένας άνθρωπος και με βοήθησε.”

Ο τραυματισμένος άνδρας έκανε δύο βήματα με μεγάλη προσπάθεια, ώσπου τον εντόπισε περαστικός και ειδοποίησε ασθενοφόρο, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για 2 εβδομάδες.

Η οικογένεια του τραυματία καλεί όποιον είδε ή γνωρίζει κάτι για το περιστατικό που έγινε στις 21/01 και στις 6:11 τα ξημερώματα στην Καλλιθέα, στην οδό Δαβάκη και στον αριθμό 73, να ενημερώσει την αστυνομία.

Για το περιστατικό διεξάγουν έρευνα οι αστυνομικοί της Τροχαίας, που έχουν στη διάθεσή τους το βίντεο.

 

