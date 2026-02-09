Παράσυρση πεζού στην Λεωφόρο Κηφισού - Προβλήματα στην κυκλοφορία - Real.gr

Ο πεζός που παρασύρθηκε βρίσκεται σε κρίσημη κατάσταση.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, όταν ένα Ι.Χ.Ε παρέσυρε πεζό.

Λόγω του περιστατικού υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά, με αυξημένη κίνηση στο σημείο με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο πεζός που τραυματίστηκε σοβαρά έχει μεταφερθει στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.