Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και αύξηση ηλικιακού ορίου συμμετοχής στα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2023 Στέλιος Χατζηιωάννου»

Με την τελετή απονομής των «Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2023 Στέλιος Χατζηιωάννου», τα οποία διοργανώνει για 14η χρονιά ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands - www . easygroup . com . gr , που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet.com, easyHotel.com, easyCar.com, easyBoat.com and easyFerry.com κ.α.) και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου www . steliosfoundation . gr , πρόκειται να ανοίξει και πάλι τις πόρτες του στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 το ιστορικό κτίριο στην οδό Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα, με την ονομασία «Stelios Foundation Conference Hall» (Συνεδριακό Κέντρο Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου).