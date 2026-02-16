Παρατείνεται ο αποκλεισμός εισόδων στην Αττική Οδό, λόγω εργασιών - Πώς θα διεξαχθεί η κυκλοφορία - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο ολικός αποκλεισμός στους κλάδους εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, θα συνεχιστεί έως και την 06.00′ ώρα της 22-2-2026, λόγω εργασιών.
- Οι αποκλεισμοί αφορούν τις εισόδους Μάνδρας (κόμβος 1), Μαγούλας (κόμβος 2), Ασπρόπυργου (κόμβος 4) και Αιγάλεω (κόμβος 5), στην περιοχή Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.
- Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα-Κέντρο, Λαμία και Αεροδρόμιο θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Αθηνών και της Λεωφ. Κηφισού, με τον κόμβο Μεταμόρφωσης να εξυπηρετεί την κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Τροχαία, ο ολικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί έως και την 06.00′ ώρα της 22-2-2026 στους κλάδους εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, ως εξής:
- Μάνδρας (κόμβος 1).
- Μαγούλας (κόμβος 2).
- Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
- Αιγάλεω (κόμβος 5).
Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
- Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
- Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
- Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).
Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.
Δείτε χάρτες: