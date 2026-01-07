Παρατείνονται εκ νέου τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη - Real.gr

Από την Περιφέρεια Κρήτης υπήρξε η ενημέρωση προς τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης.

Όπως αναφέρεται, «παρότι η Κρήτη παραμένει “ελεύθερη “από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων».

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 08-01-2026 έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.