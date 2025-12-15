Παρατείνονται οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα - Real.gr

Quantcast
Παρατείνονται οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

12:03, 15/12/2025
Θα παραταθούν για δύο ημέρες, σήμερα και αύριο, Δευτέρα 15/12 και Τρίτη 16/12, οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη - Νέος Κόσμος», σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Αυτές τις ημέρες οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ θα κλείσουν στις 21:40, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

  • Από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
  • από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,
  • από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
  • από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και
  • από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.

Η αφετηρία και το τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ», συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

