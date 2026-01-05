Παρέμβαση εισαγγελέα για το black out στo FIR Aθηνών - Real.gr

Της Άννας Κανδύλη

Εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας για το σοβαρό περιστατικό που καθήλωσε χθες τα αεροσκάφη στο έδαφος.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, την οποία θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Απαντήσεις με ΕΔΕ και ίσως πέσουν κεφάλια, είπε ο Χρίστος Δήμας για τις παρεμβολές

Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων, επανέλαβε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μιλώντας στο ΕΡΤnews για το τεχνικό πρόβλημα που δημιούργησε «θόρυβο» σε πολλαπλές συχνότητες και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών. Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, καθώς αυτό δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα. «Ναι, θα πέσουν κεφάλια», απάντησε μάλιστα σε σχετικό ερώτημα.

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ανέφερε επίσης, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Ο Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχουν εκσυγχρονιστεί όλα τα ζητήματα».

«Έχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.