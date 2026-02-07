Τραγωδία στη Πάργα: Οδηγός έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στη Πάργα: Οδηγός έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι
Τραγωδία στη Πάργα: Οδηγός έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

10:35, 07/02/2026


Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες, άντρας 42 χρόνων, μέσα από το αυτοκίνητο του, το οποίο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Πάργας.

Ειδικότερα, στις 6 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάργα, ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό, ότι στο δρόμο ανάμεσα στα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί, αγροτικό αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα στο κανάλι, βάθους δύο μέτρων, το οποίο ήταν γεμάτο νερό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχε και η ΕΜΑΚ. Τον 42 χρόνο παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

