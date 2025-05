PARIS OPERA JUNIOR BALLET: 27 & 28 Μαΐου 2025 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Real.gr

Το μέλλον του κλασικού χορού απευθείας από την ιστορική Opera Garnier, έρχεται στην Αθήνα – για καλό σκοπό!

Το PARIS OPERA JUNIOR BALLET , η λαμπρή νέα δύναμη του παγκόσμιου κλασικού χορού , έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για την ενίσχυση του έργου του ανθρωπιστικού οργανισμού Lifeline Hellas, με την προσφορά σύγχρονων θερμοκοιτίδων στα νοσοκομεία Παίδων.

Δεκαοκτώ (18) εξαιρετικά ταλαντούχοι χορευτές, η αφρόκρεμα της περίφημης Σχολής Χορού της Όπερας του Παρισιού που εκπροσωπούν το μέλλον του κλασικού χορού σε διεθνές επίπεδο, ανεβαίνουν στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για δύο μοναδικές παραστάσεις, την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025.

Το ελληνικό κοινό θα έχει την ξεχωριστή ευκαιρία να τους παρακολουθήσει να ερμηνεύουν σε παγκόσμια πρεμιέρα τέσσερα έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, υπό τη διεύθυνση του José Martinez, Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Όπερας του Παρισιού, ο οποίος θα παρευρεθεί στις παραστάσεις της Αθήνας.

ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥ PARIS OPERA JUNIOR BALLET

Οι 18 χορευτές του Junior Ballet, με καταγωγή από τα τέσσερα σημεία του πλανήτη, εκπροσωπούν το παρόν και το μέλλον του κλασικού χορού. Επιλεγμένοι μέσα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, φέρνουν στη σκηνή τη δεξιοτεχνία, το πάθος

και τη φρεσκάδα της νέας γενιάς!

(οι χορευτές της κάθε φωτογραφίας παρουσιάζονται από αριστερά προς τα δεξιά)

Natalie VIKNER

18 ετών, Γαλλοσουηδή

Η Natalie συνδυάζει τη γαλλική και σουηδική καταγωγή της με εξαιρετικές σπουδές και βραβεύσεις, χαρίζοντας εκφραστικότητα και δύναμη σε κάθε της εμφάνιση.

Στο πλαίσιο των παραστάσεών της με τη Σχολή Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού, το Πανεπιστήμιο Χορού Palucca και το CNSMDP, έχει χορέψει στα έργα Conservatoire (August Bournonville), Suite de danses (Ivan Clustine), Καρυοθραύστης (Jason Beechey, Aaron S. Watkin), De chair et d’âme (Julien Guérin) και I Told You (Yoong Geol Kim).

Mei MATSUNAGA

18 ετών, Ιάπωνας

‘Εχει εκπαιδευτεί στην Terpsichore Dance School του Παρισιού και από το 2018 στη Σχολή Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού. Στο πλαίσιο των ετήσιων παραστάσεων της Σχολής, έχει ερμηνεύσει ρόλους σε κλασικά και σύγχρονα έργα, όπως τα Napoli (Bournonville), Suite en Blanc (Lifar), M for B (Béjart) και Πράξη III της Raymonda (Nureyev).

Στο πλαίσιο των ετήσιων παραστάσεων της Σχολής Μπαλέτου, έχει ερμηνεύσει ρόλους στα έργα: Napoli (August Bournonville), Symphony in Three Movements (Nils Christe), Variations (Violette Verdy), Suite en Blanc (Serge Lifar), Yondering (John Neumeier), Concerto en Ré (Claude Bessy), M for B (Maurice Béjart), Πράξη III της Raymonda (Rudolf Nureyev), Un Ballo (Jiří Kylián), και Ma Mère l’Oye (Martin Chaix).

Ève BELGUET

18 ετών, Γαλλίδα

Ταλαντούχα νεαρή χορεύτρια που μεγαλώνει και εξελίσσεται στη Σχολή Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού, έχοντας ήδη χορέψει σε πολλές σημαντικές παραγωγές.

Στο πλαίσιο των ετήσιων παραστάσεων της Σχολής, χόρεψε στα: Suite de danse (Ivan Clustine), Conservatoire (August Bournonville), Coppélia (Pierre Lacotte), Napoli (August Bournonville), La Somnambule (George Balanchine), Concerto en ré (Claude Bessy), Raymonda – Πράξη III (Rudolf Nureyev), M pour B (Maurice Béjart), και Suite en Blanc (Serge Lifar).

Emryck SANCHEZ-RAFFI

18 ετών, Γάλλος

Σπούδασε στη Σχολή Χορού Catherine Pesini και τη Σχολή Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού. Έχει χορέψει σε κλασικά έργα όπως Conservatoire, Napoli, καθώς και στα Variations και Suite en blanc.

Στο πλαίσιο των σπουδών του, έχει ερμηνεύσει στα έργα Conservatoire (Auguste Bournonville), Napoli (August Bournonville), Variations (Violette Verdy), και Suite en blanc (Serge Lifar).

India SHACKEL

19 ετών, από τη Νέα Ζηλανδία

Νεαρή και ενθουσιώδης χορεύτρια με σημαντικές διακρίσεις και πλούσια εμπειρία σε διεθνείς σκηνές.

Στο πλαίσιο των σπουδών της, έχει χορέψει στα έργα Times Weaver (Laughlan Prior), Chairman Dances (Tim Harbour), Nexus (Stephen Baines), Summer / Four Seasons (Lucas Jervies), Degas Dances (Paul Knobloch) και Allegro Brillante (George Balanchine).

Από το 2020, συμμετέχει επίσης ως έκτακτη χορεύτρια στις παραγωγές του Royal New Zealand Ballet και έχει περιοδεύσει με το Australian Ballet.

Jansu LEE

22 ετών, Κορεάτης

Ο Jansu είναι ένας πολλά υποσχόμενος Κορεάτης χορευτής, βραβευμένος στο Youth America Grand Prix, μέλος του corps de ballet της Όπερας του Παρισιού, με ρεπερτόριο που περιλαμβάνει κλασικά αριστουργήματα όπως η «Λίμνη των Κύκνων» και το «Giselle».

Έχει ερμηνεύσει τους ρόλους σε The Little Mermaid (Sun Hee Kim) στην Ιταλία, Life Must Go On (JuHyn Jo) στο Korea World Dance Star Festival, Theme and Variations (George Balanchine), το Grand Pas de Deux από τη Λίμνη των Κύκνων και έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ στη Νότια Κορέα με την ομάδα χορού K-Arts Dance Company.

Μέλος του corps de ballet του Παρισινού Μπαλέτου από το 2023, χορεύει στα έργα Ballet Imperial (George Balanchine), La Fille mal Gardée (Frederick Ashton) και Giselle (μετά τους Jean Coralli και Jules Perrot).

Yoon Seo LEE

21 ετών, Κορεάτισσα

Η Yoon Seo ξεχωρίζει με τα βραβεία της και την πλούσια εμπειρία της σε κλασικό ρεπερτόριο, ενώ συνεχίζει τις σπουδές της με πάθος στην Κορέα.

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει παραλλαγές από τα: Giselle (κατά Jean Coralli και Jules Perrot), Swan Lake (παραλλαγή της Odile, Πράξη III), Paquita (Grand Pas Classique), Don Quixote (Βασίλισσα των Δρυάδων – Πράξη II και παραλλαγή της Kitri – Πράξη III), The Nutcracker (Grand Pas de Deux – Πράξη II), καθώς και Theme and Variations (George Balanchine) και Boléro (Young Geol Kim).

Isaac PETIT

20 ετών, Γάλλος

Γάλλος χορευτής με εκπαίδευση στην Académie Chaptal και τη Σχολή Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού. Σπουδάζει στο Εθνικό Ανώτατο Ωδείο Μουσικής και Χορού του Παρισιού (CNSMDP) και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές δημιουργίες και αφιερώματα, ενώ ως έκτακτος έχει χορέψει στο Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού σε παραστάσεις όπως το Don Quixote.

Με το CNSMDP, έχει ερμηνεύσει σημαντικά στα αφιερώματα “Cunningham X 100”, “Trisha Brown X 100” και Rudolf Nureyev (Λίμνη των Κύκνων), καθώς και σε δημιουργίες όπως το Happening Tempête (Boris Charmatz), De chair et d’âmes (Julien Guérin), Strøm (Maxime Legal) και I Told You (Yong Geol Kim). Ως έκτακτος χορευτής στο Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού, χόρεψε επίσης στο Don Quixote (Rudolf Nureyev) την περασμένη σεζόν.

Shani OBADIA

18 ετών, Γαλλίδα

Η Shani είναι μια πολλά υποσχόμενη χορεύτρια με σπουδές και εμπειρία σε σημαντικά κέντρα μπαλέτου και μουσικής, με επιτυχίες σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Στο πλαίσιο των παραστάσεών της με το CNSMDP, ερμήνευσε το Pas de Trois από την Πράξη I του Paquita, καθώς και σολιστικό ρόλο στο έργο I Told You του Yoong Geol Kim.

Grace BOYD

22 ετών, Αμερικανίδα

Η Grace έχει διακριθεί σε σημαντικές σκηνές μπαλέτου και συνεχίζει να λάμπει με το Boston Ballet και τη δεύτερη ομάδα του.

Με το Boston Ballet και το Boston Ballet II, χόρεψε στα: The Nutcracker (Mikko Nissinen), The Sleeping Beauty (Marius Petipa), Don Quixote (Rudolf Nureyev), Raymonda (Mikko Nissinen), Cinderella (Frederick Ashton), καθώς και στο Pas de trois από το Le Corsaire (Marius Petipa), Everywhere We Go του Justin Peck και Kingdom of the Shades (Florence Clerc κατά Marius Petipa). Επίσης, συμμετείχε στη Λίμνη των Κύκνων του Rudolf Nureyev στην Opéra Bastille (Μάιος–Ιούνιος 2024).

Sergio NAPODANO

18 ετών, Ιταλός

Ο Sergio σπούδασε στην Ουκρανική Ακαδημία του Μιλάνου και στη Σχολή Χορού της Ακαδημίας Teatro alla Scala. Έχει ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους σε παραστάσεις όπως Cendrillon, La Fille Mal Gardée και Allegro Brillante (Balanchine), καθώς και σε σύγχρονες δημιουργίες όπως το La Strada.

Στο πλαίσιο των σπουδών του, έχει ερμηνεύσει πολλούς ρόλους σε μπαλέτα σκηνοθετημένα από τον Frédéric Olivieri (Cendrillon, La Fille Mal Gardée, Études, Waltz of Flowers, Paquita – Pas de Deux), καθώς και σε έργα όπως το Largo (Matteo Levaggi), La Strada (Guido Pistoni) και Allegro Brillante (George Balanchine, αναβίωση από Patricia Neary).

Laure RAVERA

18 ετών, Γαλλίδα

Η Laure ξεχωρίζει με πολλές διακρίσεις και είναι μια ταλαντούχα χορεύτρια που λάμπει στη Σχολή Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού.

Στο πλαίσιο των ετήσιων παραστάσεων της Σχολής Μπαλέτου, συμμετείχε στις παραγωγές Ma Mère l’Oye – δημιουργία (Martin Chaix), Concerto en ré (Claude Bessy), Suite en Blanc (Serge Lifar) και Les Forains (Roland Petit).

Jackson SMITH-LEISHMAN

20 ετών, Αυστραλός

Εκπαιδεύτηκε σε προγράμματα της Queensland Ballet Academy, της Australian Ballet School και στην Ακαδημία Χορού Amanda Bollinger. Το 2020 συμμετείχε στο τελικό του διαγωνισμού Prix de Lausanne. Από το 2021 φοιτά στη Royal Ballet Upper School στο Λονδίνο. Με το Royal Ballet Upper School έχει εμφανιστεί σε παραστάσεις όπως το Woolf Works (Wayne McGregor) σε περιοδεία και το Don Quixote (Carlos Acosta).

Με την Royal Ballet Company, έχει εμφανιστεί στο Woolf Works (Wayne McGregor) σε περιοδεία, καθώς και στο Don Quixote (Carlos Acosta).

Angélique BROSSE

19 ετών, Γαλλίδα

Η Angélique είναι μέλος του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού, με πλούσια εμπειρία σε κλασικά και σύγχρονα έργα, πάντα με πάθος και ζωντάνια στη σκηνή.

Το 2021, χόρεψε με το Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού στο Giselle (κατά Jean Coralli και Jules Perrot), καθώς και σε έργα των Frederick Ashton (Rhapsody, La Fille mal gardée), Maurice Béjart (The Firebird), Pierre Lacotte (Le Rouge et le Noir – δημιουργία), Harald Lander (Études), Rudolf Nureyev (La Bayadère, Swan Lake, The Nutcracker) και Crystal Pite (The Seasons’ Canon).

Davide ALPHANDERY

19 ετών, Ιταλός

Με εκπαίδευση στην περίφημη Accademia Teatro alla Scala, ξεχωρίζει με τις ερμηνείες του σε κλασικά και σύγχρονα έργα, ενώ συμμετέχει και σε σημαντικές συναυλίες και παραστάσεις στο Μιλάνο.

Με την Accademia Teatro alla Scala συμμετέχει στις παραστάσεις Casse-Noisette, La Fille mal Gardée (Frédéric Olivieri), Il Matto La Strada (Mario Pistini), New Sleep (William Forsythe).

Επιπλέον, συμμετέχει στη συναυλία Πρωτοχρονιάς του 2023, καθώς και στην παράσταση The Noces de Figaro (Μότσαρτ).

Santiago SALES MANZANERA

21 ετών, Ισπανός

Εκπαιδεύτηκε στο Επαγγελματικό Ωδείο της Βαλένθια, τη Σχολή Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού και το Ολλανδικό Εθνικό Μπαλέτο. Από το 2023 είναι έκτακτος χορευτής στην Όπερα του Παρισιού. Έχει ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους σε έργα όπως Raymonda και Η Ωραία Κοιμωμένη με το Ολλανδικό Εθνικό Μπαλέτο, καθώς και στα Ρωμαίος και Ιουλιέτα και The Dante Project με την Όπερα του Παρισιού.

Ερμηνεύει σημαντικούς ρόλους στα Raymonda και Η Ωραία Κοιμωμένη (μετά τον Marius Petipa) με το Ολλανδικό Εθνικό Μπαλέτο, καθώς και στα Ρωμαίος και Ιουλιέτα (Rudolf Nureyev) και The Dante Project (Wayne McGregor) με το Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού.

Typhaine GERVAIS

18 ετών, Γαλλίδα

Η Typhaine είναι μια δυναμική νέα χορεύτρια που εξελίσσεται στη Σχολή Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού, συμμετέχοντας σε κλασικά και σύγχρονα έργα με ζήλο και ενέργεια.

Στο πλαίσιο των ετήσιων παραστάσεων της Σχολής και της Γκαλά Claude Bessy, χόρεψε στα: Coppélia (Pierre Lacotte), La Somnambule (George Balanchine), Raymonda (Rudolf Nureyev), Ma Mère l’Oye – δημιουργία (Martin Chaix), Concerto en ré (Claude Bessy), M pour B (Maurice Béjart), Suite en Blanc (Serge Lifar), και Les Forains (Roland Petit).

Jaime ALMARAZ BAIZAN

21 ετών, Ισπανός

Εξαιρετικά ταλαντούχος Ισπανός χορευτής, με σημαντικές διακρίσεις και διεθνή εμπειρία, από την Αγία Πετρούπολη μέχρι το Λονδίνο, ενώ σήμερα εντυπωσιάζει με το νεανικό μπαλέτο της Φινλανδικής Εθνικής Όπερας.

Με τη Νεανική Ομάδα Μπαλέτου της Εθνικής Όπερας της Φινλανδίας έχει χορέψει στα έργα ReFrame (Craig Davidson), Η πανήγυρη της Μπρυζ (August Bournonville), Fragment of Time (Julian Ínicosia), A Christmas Carol (David Bintley), Δράκουλας (Krzysztof Pastor) και Η Λίμνη των Κύκνων (Davis McAlister). Το 2022, ερμήνευσε τη Λίμνη των Κύκνων (Patrice Bart) στο Teatro San Carlo στη Νάπολη (Ιταλία) και το 2023 τον Σταχτοπούτα σε σκηνική διάταξη 360° (in-the-round) του Christopher Wheeldon με το English National Ballet στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μέσα από τέσσερις εντυπωσιακές και απαιτητικές χορογραφίες, οι ταλαντούχοι νέοι χορευτές του Junior Ballet παρουσιάζουν ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα που συνδέει τη μεγάλη παράδοση του κλασικού ρεπερτορίου με τον σύγχρονο χορό.

ALLEGRO BRILLANTE

Χορογραφία: George Balanchine | Μουσική: Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

Κοστούμια: Barbara Karinska | Διάρκεια: 16′ – Για 10 χορευτές

Μια δεξιοτεχνική και υψηλής ταχύτητας χορογραφία που συμπυκνώνει όλη τη λάμψη του ρωσικού ρομαντισμού, όπως τον φαντάστηκε ο Balanchine. Ένα μικρό μπαλέτο – ένα μεγάλο στοίχημα τεχνικής ακρίβειας και ερμηνευτικής ελευθερίας.

CANTATE 51

Χορογραφία: Maurice Béjart | Μουσική: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

Κοστούμια: Joëlle Roustan & Roger Bernard | Διάρκεια: 21′ – Για 8 χορευτές

Η ενέργεια του Ευαγγελισμού, όπως τη φαντάστηκε ο Béjart, μέσα από τη λαμπρή πνευματικότητα της καντάτας αρ. 51 του Μπαχ. Ένας ύμνος στη θεϊκή χαρά και τη μεταμόρφωση του κόσμου μέσω της τέχνης.

REQUIEM FOR A ROSE

Χορογραφία: Anabelle Lopez Ochoa | Μουσική: Franz Schubert

Ηχητικό περιβάλλον: Almar Kok | Κοστούμια: Tatyana van Walsum

Διάρκεια: 20′ – Για 13 χορευτές

Μια αισθησιακή και βαθιά ποιητική χορογραφία που αναστοχάζεται την εφήμερη φύση του έρωτα. Δώδεκα χορευτές-τριαντάφυλλα μεταμορφώνονται, σε μια ροή από πέταλα, υφαίνοντας μια εικόνα αιώνιας αγάπης.

MI FAVORITA

Χορογραφία: José Martinez | Μουσική: Gaetano Donizetti

Κοστούμια: Agnès Letestu | Διάρκεια: 28′ – Για 18 χορευτές

Ένα χορευτικό παλίμψηστο γεμάτο αναφορές στην ιστορία του μπαλέτου – από τον Petipa και τον Forsythe, μέχρι τον Astaire και τον Βασιλιά Ήλιο.

Ένα παιχνιδιάρικο, απολαυστικό φινάλε που γιορτάζει την ίδια την τέχνη του χορού.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται από τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό Lifeline Hellas σε συνεργασία με τη visionary culture υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, και της ΑΒΥ Πριγκίπισσας Αικατερίνης, ιδρύτριας του Lifeline.

Οι παραστάσεις αυτές, πέρα από την καλλιτεχνική τους αξία, αποκτούν και βαθιά ανθρώπινη διάσταση, καθώς διοργανώνονται προς ενίσχυση και συνέχιση του έργου του ανθρωπιστικού οργανισμού Lifeline Hellas, με την προσφορά σύγχρονων θερμοκοιτίδων στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού», το οποίο πραγματοποιεί το Lifeline Hellas εδώ και τρία χρόνια στα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία CHANEL είναι ο Founding Patron της Ομάδας Χορού PARIS OPERA JUNIOR BALLET.

Το έργο του Lifeline Hellas

Το Lifeline Hellas έχει προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό συνολικής αξίας άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, επικεντρώνει το έργο του στην υποστήριξη των νεογνών, προσφέροντας κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό όπως θερμοκοιτίδες και εξειδικευμένα μηχανήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την εντατική φροντίδα τους. Μέσω αυτών των δράσεων, συμβάλλει στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, παρέχοντας τα αναγκαία μέσα για να σώζονται οι πιο ευάλωτοι ασθενείς. Με σταθερή προσήλωση στη ζωή και την ελπίδα, το Lifeline Hellas επενδύει στο μέλλον, ξεκινώντας από την πιο πολύτιμη στιγμή, την πρώτη ανάσα.

Lifeline Hellas

Προπώληση Εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:

Α Ζώνη: 65 ευρώ

Β Ζώνη: 58 ευρώ

Γ Ζώνη: 48 ευρώ

Δ Ζώνη: 38 ευρώ

Ε Ζώνη: 28 ευρώ

Διακεκριμένη: 100 ευρώ

& 150 ευρώ

με συμμετοχή στο κοκτέιλ τη βραδιά της πρεμιέρας 27/5

Για τα VIP εισιτήρια της πρεμιέρας παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε

αποκλειστικά στο γραφείο του Lifeline Hellas

2109828002, 6943902264, lifelinegr@pkfond.rs

