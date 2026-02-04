Quantcast
Παρίστανε τον λογιστή για να αρπάξει χρυσαφικά από 59χρονη - Στα χέρια των Αρχών 17χρονος - Real.gr
real player

Παρίστανε τον λογιστή για να αρπάξει χρυσαφικά από 59χρονη – Στα χέρια των Αρχών 17χρονος

11:42, 04/02/2026
Παρίστανε τον λογιστή για να αρπάξει χρυσαφικά από 59χρονη – Στα χέρια των Αρχών 17χρονος

Μία 59χρονη αντιλήφθηκε την τηλεφωνική απάτη που πήγε να της «στήσει» επιτήδειος με το πρόσχημα του λογιστή, συνδράμοντας αποφασιστικά στη σύλληψη 17χρονου που εμφανίστηκε ως «εισπράκτορας» έξω από το σπίτι της, για να παραλάβει τα κοσμήματα και χρυσαφικά της ώστε να σβηστεί υποτιθέμενο χρέος που της είχε επιβληθεί.

Διατηρώντας την ψυχραιμία της, η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επιχείρηση που οδήγησε στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη του νεαρού.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το πρωί, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Όπως κατήγγειλε η 59χρονη είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από άγνωστο που της συστήθηκε ως δήθεν λογιστής και απαίτησε με το παραπάνω πρόσχημα να συγκεντρώσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ένα κουτί, το οποίο θα παρέδιδε σε «συνεργάτη» του.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των στοιχείων του αγνώστου που κάλεσε την 59χρονη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Β. Κικίλιας: Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για pushback ή απώθηση της λέμβου από το Λιμενικό 

Β. Κικίλιας: Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για pushback ή απώθηση της λέμβου από το Λιμενικό 

14:14 06/02
Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο Σμήναρχος

Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο Σμήναρχος

15:34 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
«Ιπποκράτειο: Ένοχος ο γιατρός που συνελήφθη για φακελάκι - Αυτή είναι η ποινή του

«Ιπποκράτειο: Ένοχος ο γιατρός που συνελήφθη για φακελάκι - Αυτή είναι η ποινή του

15:14 06/02
Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

12:59 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

13:53 06/02

Ροή Ειδήσεων

Κασέτα ήχου από πρόβα του Όζι Όσμπορν ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια

Κασέτα ήχου από πρόβα του Όζι Όσμπορν ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια

17:00 06/02
Σουηδία: Τέλος στην ελεύθερη επιλογή κατοικίας για τους αιτούντες άσυλο – Υποχρεωτική η διαμονή σε κέντρα υποδοχής

Σουηδία: Τέλος στην ελεύθερη επιλογή κατοικίας για τους αιτούντες άσυλο – Υποχρεωτική η διαμονή σε κέντρα υποδοχής

16:45 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς

Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς

16:30 06/02
Πτολεμαΐδα: Μπήκε στο σχολείο ως πατέρας μαθητή και έκλεψε πορτοφόλι

Πτολεμαΐδα: Μπήκε στο σχολείο ως πατέρας μαθητή και έκλεψε πορτοφόλι

16:15 06/02
Γερμανία: Σε λειτουργία επανέρχεται το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου - Συνεχίζονται τα προβλήματα από τον παγετό

Γερμανία: Σε λειτουργία επανέρχεται το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου - Συνεχίζονται τα προβλήματα από τον παγετό

16:15 06/02
Hellenic Train: Καταργήσεις δρομολογίων του Προαστιακού, λόγω συμμετοχής εργαζομένων στην σημερινή απεργία

Hellenic Train: Καταργήσεις δρομολογίων του Προαστιακού, λόγω συμμετοχής εργαζομένων στην σημερινή απεργία

16:00 06/02
Αλέξανδρος Παρθένης: Ο τραυματισμός και το δύσκολο χειρουργείο

Αλέξανδρος Παρθένης: Ο τραυματισμός και το δύσκολο χειρουργείο

15:45 06/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved