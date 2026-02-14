ΠΑΡΗΣΥΑ: Κατά 50% αυξήθηκαν οι ωφελούμενοι από τη δωρεάν κατ' οίκον φροντίδα για το χρόνιο πόνο - Real.gr

Κατά 50% αυξήθηκαν οι ωφελούμενοι από την δωρεάν κατ οίκον φροντίδα που προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ΠΑΡΗΣΥΑ, ενώ οι υπηρεσίες αυτές επεκτάθηκαν εκτός Αθήνας, σε Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη και Ήπειρο, δηλώνει στο Πρακτορείο FM η πρόεδρος της, ομότιμη καθηγήτρια Αναισθησιολογίας και Αλγολογίας ΕΚΠΑ, Ιωάννα Σιαφάκα.

«Το 2024 εξυπηρετήθηκαν σε αυτά τα μέρη 924 ασθενείς, ενώ το 2025 1.486». Η ΠΑΡΗΣΥΑ ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997 από μια ομάδα πρωτοπόρων αναισθησιολόγων με εξειδίκευση στην Αλγολογία και κύρια στόχευση τη θεραπεία του χρόνιου πόνου και την παρηγορική φροντίδα. Τι λογίζεται όμως χρόνιος πόνος και ποιους αφορά; «Χρόνιος πόνος είναι ο πόνος που επιμένει και εξακολουθεί, αφού έχουν περάσει τρεις μήνες. Ο καρκίνος δεν αποτελεί κύρια αιτία, καθώς υπάρχουν πολλά είδη πόνου, είτε από παθήσεις του νευρικού συστήματος, είτε λόγω ηλικίας που εξαιτίας της εκφύλισης του μυοσκελετικού συστήματος εμφανίζονται αρθροπάθειες, αρθρίτιδες, σπονδυλοαρθροπάθειες, πονοκέφαλοι, οσφυαλγίες, πόνοι αυχένα και ώµου, κλπ. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί επίσημες καταγραφές στη χώρα μας δεν υπάρχουν, ένα 30-40% του πληθυσμού, πάσχει από χρόνιο πόνο».

67 Ιατρεία Πόνου λειτουργούν με εθελοντισμό

«Στην Ελλάδα λειτουργούν σήµερα 67 ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, τα οποία ανήκουν σε αναισθησιολογικά τµήµατα νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Αυτά τα Ιατρεία δεν υπάγονται στους οργανισμούς των νοσοκομείων, και εξ αυτού του λόγου δεν έχουν το προσωπικό για να λειτουργούν όλη την εβδομάδα, αλλά μόνο Δευτέρα έως Παρασκευή, κυρίως πρωινές ώρες. Τα Ιατρεία υποστηρίζονται από αναισθησιολόγους που έχουν εξειδίκευση στον πόνο, και άλλους επαγγελματίες υγείας που είναι διορισμένοι για άλλα καθήκοντα και όχι για τη θεραπεία του πόνου. Οπότε συνεισφέρουν εθελοντικά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν ο ανάγκες όλων των ασθενών με χρόνιο πόνο, που στην Ελλάδα υπολογίζονται στα τρία εκατομμύρια άτομα». Πόσα χρόνια γίνονται προσπάθειες από την ΠΑΡΗΣΥΑ με οχλήσεις και αιτήματα προς την Πολιτεία για να ενσωματωθούν τα Ιατρεία Πόνου στα οργανογράμματα των νοσοκομείων και γιατί μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί; «Τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Εκτιμώ ότι δεν έχει αξιολογηθεί η αναγκαιότητα αυτής της προσφοράς στον τομέα υγείας. Και η αναγκαιότητα της εξειδίκευσης. Όταν ο πόνος είναι ανθεκτικός και χρόνιος και δεν μπορεί να ελεγχθεί, από τους άλλους συναδέλφους μας, ο ασθενής θα πρέπει να πάει σε ειδική δομή με ιατρικό και λοιπό προσωπικό που είναι εξειδικευμένο σε αυτό το κομμάτι». Εκτός από αναισθησιολόγους ποιες άλλες ειδικότητες απασχολούνται στα Ιατρεία Πόνου; «Για να είναι πλήρης η ομάδα, πρέπει να υπάρχει νοσηλευτής, ψυχολόγος, φυσικοθεραπευτής και αν κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με ογκολόγους, νευρολόγους, ή άλλη ειδικότητα που να άπτεται του πόνου. Στα Ιατρεία Πόνου δεν έχουμε όλες αυτές τις ειδικότητες και συνήθως, κάνουμε ενδονοσοκομειακή συνεργασία».

Τι προβλέπει το Μνημόνιο συνεργασίας της ΕΑΕ με την ΠΑΡΗΣΥΑ

Η καθηγήτρια, η οποία είναι και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σε άλλο σημείο της συνέντευξης της αναφέρει ότι οι δύο εταιρείες, ΕΑΕ και ΠΑΡΗΣΥΑ έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ένωση δυνάμεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο, την ανακούφιση του πόνου και την παροχή παρηγορικής φροντίδας. «Το μνημόνιο αφορά μεταξύ άλλων την Τράπεζα Ανθρωπιάς (συλλογή και αποθήκευση κρεβατιών νοσηλείας από οικογένειες που δεν τα χρειάζονται, τα οποία προσφέρονται σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη), κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα για παρηγορική και κατ οίκον παρηγορική φροντίδα για επαγγελματίες υγείας και φροντιστές, ψυχοκοινωνική στήριξη και δράσεις για την υποστήριξη ασθενών τελικού σταδίου και των οικογενειών τους».

Έκκληση να χρησιμοποιηθεί ο Ξενώνας της Αντικαρκινικής ως hospice

Όσον αφορά το τελευταίο, η πρόεδρος της ΠΑΡΗΣΥΑ, αναφέρει: «Ο Ξενώνας της Αντικαρκινικής στην Παιανία, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε έναν ιδανικό χώρο 7 στρεμμάτων, είναι έτοιμος με 50 κρεβάτια και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης κλινών από το 2010. Έχει κατά καιρούς προσφερθεί δωρεάν στα αντικαρκινικά νοσοκομεία του Αγίου Σάββα και των Αγίων Αναργύρων, αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να λειτουργήσει ως δομή παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου, τα λεγόμενα Hospices, όπως είναι ο όρος. Και παρά το γεγονός ότι ο Ξενώνας αυτός έχει όλες τις προδιαγραφές να λειτουργήσει ως Hοspice, δυστυχώς δεν έχουν δεχτεί να τον λειτουργήσουν. Ενδεχομένως δεν μπορούν να αναλάβουν τα λειτουργικά έξοδα. Κάνουμε λοιπόν, για μια ακόμη φορά έκκληση προς την Πολιτεία, προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτός ο ξενώνας. Δυστυχώς ασθενείς, συγγενείς και φροντιστές ανεβαίνουν μόνοι τους τον Γολογοθά. Γιατί το τελικό στάδιο είναι Γολγοθάς. Και εμείς ως ΠΑΡΗΣΥΑ δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων, να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών, σε αυτό το κομμάτι».

Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανακουφιστική φροντίδα στο τέλος της ζωής τους, ενώ το 6% αυτού του πληθυσμού αφορά στην παιδική ηλικία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υποστήριξη ασθενών τελικού σταδίου δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αν σκεφτεί κανείς ότι στο 42% των χωρών παγκοσμίως υπάρχει μηδενική πρόσβαση στην ανακουφιστική φροντίδα, ενώ πάνω από το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει επαρκή πρόσβαση στα φάρμακα που απαιτούνται για τη θεραπεία του πόνου. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία έχουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας στην ΕΕ, στη χώρα μας από το 2022 και μετά γίνονται σοβαρές προσπάθειες τόσο με την ψήφιση σχετικού νόμου, όσο και με τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης από την Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη Εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας.